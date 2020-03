Las 20 mejores series de Netflix (Marzo 2020)

¿Estás en casa y no sabes qué ver en Netflix? No busques más recomendaciones, porque en esta guía te presentamos una selección con las 20 mejores series originales de Netflix.

Las series están ordenadas de peor a mejor, según una nota obtenida promediando las calificaciones de estas producciones en IMDb y Rotten Tomatoes, además de la calificación de los periodistas que escriben este artículo.

Si hay algo que caracteriza a Netflix, es su excelente catálogo de series producidas ‘en casa’, por lo que hay mucho buenos títulos que quedan fuera de esta lista. Acá nuestra selección:

20) Sex Education

Esta serie inglesa gira entorno a Otis, un inadaptado joven -además de virgen- quien inicia una clínica sexual en su colegio para ayudar a quienes tienen problemas íntimos con sus parejas. El negocio no lo hará solo, sino que con la ayuda de la problemática Maeve, con quien crea un estrecho lazo.

La ficción cuenta con la actuación de Gillian Anderson, quien interpreta a la madre de este joven, una destacada sexóloga que no sabe cómo lidiar con su adolescente hijo.

Nota IMDb: 8,3

Nota Rotten Tomatoes: 94%

Nota final: 8,6

19) Russian Doll

Comedia centrada en Nadie, una joven quien sufre un extraño suceso durante una fiesta en Nueva York, donde termina falleciendo. Sin embargo, despierta al otro día dándose cuenta que vive en un “bucle” permanente que la hace revivir el mismo día una y otra vez.

La serie, que actualmente se encuentra grabando su segunda temporada, fue creada por la actriz y protagonista, Natasha Lyonne (Orange Is the New Black), junto a Amy Poehler (Parks and Recreation) y Leslye Headland (Bachelorette).

Nota IMDb: 7,9

Nota Rotten Tomatoes: 97%

Nota final: 8,7

18) Stranger Things

La historia creada por los hermanos Duff, que se sitúa en la década de los 80, comienza con la extraña desaparición de Will y todo lo que eso generará en el pueblo de Hawkings, en Indiana. Diversos y extraños sucesos terminarán por vincular lo ocurrido con el menor y el ‘Proyecto Montauk’, que se lleva a cabo en secreto por el gobierno de los Estados Unidos.

Para salvarlo, además, contarán con Eleven, quien fue parte de esta iniciativa gubernamental y que logró escapar del científico que en algún momento se hizo llamar su padre.

Es una de las series originales de Netflix más popular en todo el mundo.

Nota IMDb: 8,8

Nota Rotten Tomatoes: 93%

Nota final: 8,7

17) El Método Kominsky

Del reconocido Chuck Lorre, la serie sigue a Sandy Kominsky, un actor que vivió el éxito de muy cerca, pero que no duró mucho. Ahora se dedica a entrenar a actores de Hollywood junto a su amigo Norman.

Lisa, una de sus atípicas alumnas, con 53 años y un hijo de 18, tras divorciarse, decide tomar las riendas de su vida y toma clases con Sandy, con el que termina conectando en un romance por sorpresa.

Nota IMDb: 8,2

Nota Rotten Tomatoes: 90%

Nota final: 8,7

16) Mindhunter

La serie está basada en el libro “Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unite”, el que fue escrito por los ex agentes especiales del FBI, John Douglas y Mark Olshaker.

Allí retratan cómo Douglas logró atrapar a los más famosos asesinos seriales y violadores como Charles Manson, Richard Speck, John Wayne Gacy y James Earl Ray. Para ello, utilizó un estudio pormenorizado para entender los motivos que tuvieron para llevar a cabo los crímenes.

Nota IMDb: 8,6

Nota Rotten Tomatoes: 97%

Nota final: 8,7

15) El Marginal

Esta serie argentina sigue a Miguel Palacios, un policía preso en una cárcel en medio de la nada. Luego de que un juez sufra el secuetro de su hija, le pide ayuda para resolver el caso y para ello, deberán infiltrarse en la cárcel de San Onofre, en Buenos Aires.

En ese lugar deberá encontrar información de la banda que opera al interior y que, según el juez, es el responsable del secuestro. Ante esto, Palacios se convierte en Pastor Peña, donde un simple error podría acabar con su vida.

Nota IMDb: 8,3

Nota Rotten Tomatoes: 100%

Nota final: 8,8

14) Narcos

Esta producción original es a todas luces una de las mejores series de Netflix. Sigue la peligrosa difusión y propagación de una red de cocaína por todo el mundo durante los años 70 y 80, lo que obliga a las fuerzas de seguridad hacer frente a este brutal y sangrante conflicto.

La ficción sigue la labor realizada por Pablo Escobar y su cartel de Medellín, quienes se enfrentan al gobierno colombiano respaldado por Estados Unidos. El encargado de atraparlo es el agente de la DEA mexicana, Javier Peña.

Nota IMDb: 8,8

Nota Rotten Tomatoes: 89%

Nota final: 8,8

13) Black Mirror

La serie inglesa, con episodios independientes entre sí, nos muestra cómo sería un futuro -no muy lejano- en donde la tecnología ocupará un papel protagonista en nuestras vidas.

A través de diversas situaciones, la ficción realiza un análisis de cómo estos avances podrían, incluso, poner en pelígro la integridad de las personas.

A tal éxito llegó que Netflix lanzó una película titulada Black Mirror: Bandersnatch, la primera en modalidad interactiva.

Nota IMDb: 8,3

Nota Rotten Tomatoes: 83%

Nota final: 8,8

12) La Casa de Papel

Un grupo de criminales, liderados por El Profesor, busca quedarse con un millonario botín en la Fábrica de Moneda y Timbre de España. Es este atraco en el que gira en torno las dos primeras partes de la producción española que adquirió Netflix ante el éxito que obtuvo en todo el mundo.

La tercera parte, estrenada el año pasado, y la cuarta que debuta el 3 de abril de 2020, muestra el nuevo plan de la banda que utiliza máscaras de Dalí. Tras la detención de Río, ahora los ojos se posan en el Banco de España y sus lingotes de oro.

Nota IMDb: 8,5

Nota Rotten Tomatoes: 100%

Nota final: 8,8

11) Guardaespaldas

David Budd es un veterano de guerra que fue designado como agente especial de protección de la Realeza, así como en un cuerpo especial de protección del Servicio de la Policía Metropolitana de Londres.

Pero su moral se verá puesta en cuestionamiento luego de que tenga que proteger a la ambiciosa Julia Montague, cuyos valores políticos chocan con los principios de Budd.

Nota IMDb: 8,2

Nota Rotten Tomatoes: 93%

Nota final: 8,9

10) The Good Place

Eleanor es una mujer que luego de ser atropellada por un camión que transportaba productos para la disfunción eréctil, despierta y descubre que ha llegado al más allá. En ese lugar se encuentra con su mentor Michael, quien le comunica que ahora se encuentra en “el buen lugar”, zona destinada a albergar a quienes han hecho buenas acciones en su vida pasada.

Sin embargo, la protagonista descubre que ha sido confundida con otra persona y se ve atrapada en un mundo donde nadie dice groserías y tampoco se emborracha. Simplemente está lleno de gente “agradable”, por lo que busca una manera de volver a la vida que tenía cuando estaba en la Tierra.

Una comedia brillante y muy inteligente. Una de las mejores series de Netflix.

Nota IMDb: 8,2

Nota Rotten Tomatoes: 97%

Nota final: 8,9

9) American Vandal

Este falso documental, con el fin de realizar una sátira a los programas de crímenes sigue a dos jóvenes que en su primera temporada conocen Dylan Maxwell, un estudiante problemático al que se le culpa de haber pintar con spray imágenes fálicas en los autos estacionados en su escuela.

En la segunda temporada, en tanto, investigan lo ocurrido en una escuela secundaria privada y católica de Washington donde los estudiantes son víctimas de una broma que los lleva a defecar en todo el recinto, luego de haber consumido la limonada de la cafetería.

Nota IMDb: 8,2

Nota Rotten Tomatoes: 98%

Nota final: 9,0

8) The Haunting of Hill House

La serie de terror se ambienta en una mansión construida hace 80 años denominada Hill House. La historia sigue a unos hermanos que se criaron en ese lugar y que, después de años, deciden regresar a ella luego de que se convirtiera en la masión embrujada más famosa del mundo.

Una tragedia los vuelve a reunir, lo que provocará que la familia se enfrente a los fantasmas del pasad que los acecha, mientras que otros se esconden en el inmueble.

Nota IMDb: 8,7

Nota Rotten Tomatoes: 93%

Nota final: 9,0

7) Dark

Con géneros como el thriller y toques sobrenaturales, la historia comienza con la desaparición de dos niños en el pueblo alemán Widen, lo que genera que se inicie una intensa búsqueda. Con el avance de la investigación, todo se irá ligando a hechos ocurridos en 1986.

Esto, además, provocará que el pasado y los secretos de cuatro familias salgan a la luz, descubriendo que están conectadas entre sí.

Nota IMDb: 8,7

Nota Rotten Tomatoes: 94%

Nota final: 9,0

6) Master of None

Dev es un actor treintañero, hijo de inmigrantes indios que busca oportunidades en la farándula, mientras tiene que lidiar con los problemas de su vida cotidiana en la ciudad de Nueva York, abordando temas raciales, embarazos no deseados, paternidad, intercambio cultural, entre otros.

Sin duda una de las mejores series de Netflix en cuanto a ‘comedia’ se refiere.

Nota IMDb: 8,3

Nota Rotten Tomatoes: 100%

Nota final: 9,0

5) BoJack Horseman

No podía estar fuera del especial con las mejores series de Netflix esta aplaudida producción animada que gira en torno a un caballo humanoide BoJack que bebe whisky sin parar (Will Arnett) y que se ocupa de sus crisis personales con la ayuda de su compañero humano Todd y el agente y su ex amante felino Princess Caroline.

Hace solo unas semanas se estrenó su temporada final, la que ya está disponible en Netflix.

Nota IMDb: 8,7

Nota Rotten Tomatoes: 93%

Nota final: 9,0

4) The Crown

The Crown fue una de las primeras series originales de Netflix de alcance mundial y retrata la vida de la Reina Isabel, partiendo en su rol de princesa a la edad de 20 años en un mundo que se veía amenazado por las guerras.

A raíz del paso de los años, su protagonista, Claire Foy, tuvo que ser reemplazada por Olivia Coleman para interpretar a Su Majestad en su versión más adulta.

Nota IMDb: 8,7

Nota Rotten Tomatoes: 89%

Nota final: 9,0

3) Peaky Blinders

La serie nos muestra a una familia de gánsteres irlandeses, de origen gitano, que existió en el siglo XX, los Shelby, denominados los “Peaky Blinders”, quienes dirigían un local de apuestas hípicas en Birmingham.

El actuar del líder de la banda Tommy Shelby, llama la atención del inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa. Esto, en medio de una misión que le encomendó Winston Churchill, quien lo envió a Birmingham a limpiar la ciudad del Ejército Republicano Irlandés (IRA), comunistas, pandillas y delincuentes comunes.

Nota IMDb: 8,8

Nota Rotten Tomatoes: 92%

Nota final: 9.1

2) Inconcebible

Basada en hechos reales, la ficción se centra en Marie Adler, una joven de 18 años que luego de una extraña noche fue violada brutalmente por un desconocido en su propia habitación. Tras realizar la denuncia y ser cuestionada por el detective a cargo, se comienza a cuestionar si lo ocurrido fue real o no.

Tras esto, es obligada a confirmar que mintió en su declaración, lo que demuestra las fallas del sistema judicial que reciben las víctimas de acoso y abuso sexual en Estados Unidos. Una de las series de Netflix más inesperadas y aplaudidas de 2019.

Nota IMDb: 8,5

Nota Rotten Tomatoes: 98%

Nota final: 9,1

1) When They See Us

Esta miniserie retrata lo ocurrido en Nueva York, Estados Unidos, en 1989, cuando en medio del conflicto racial, un grupo de afroamericanos y latinos ingresaron como una horda al Central Park para asustar a la gente. En medio del caos que se generó, una mujer blanca de 28 años fue encontrada golpeada y violada.

Ante esto, y con el fin de encontrar rápidamente a el o los culpables, cuatro jóvenes afroamericanos y uno latino, entre 14 y 16 años de edad, fueron acusados del delito luego de haber sido presionado por la policía en largos interrogatorios. Tras esto, fueron declarados culpables sin prueba alguna y conocidos como “Los cinco de Central Park”, cumpliendo condenas de entre 6 y 13 años en prisión.

Nota IMDb: 9.0

Nota Rotten Tomatoes: 96%

Nota final: 9,2

