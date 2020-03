“El corazón de Jesús está conmigo”: AMLO muestra sus amuletos contra el coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), continúa minimizando la pandemia del coronavirus.

Frente a la crisis que ha generado la propagación del Covid-19, el mandatario exhibió como “escudo protector” dos imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y un dólar que porta en su billetera.

“El corazón de Jesús está conmigo. Esto me lo da la gente… son mis guardaespaldas”, dijo AMLO en plena conferencia de prensa. “Y tengo otras cosas, porque no solo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores, que me entregan de todo y todo lo guardo. No está demás”, agregó.

“Estamos tranquilos, y vamos a estar más tranquilos, porque vamos a tener… he hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis, el escudo protector, que es como el detente, es la honestidad, esto es lo que protege, el no permitir la corrupción”, señaló.

También buscó un trébol, el cual no llevaba en ese momento pero que según dijo se lo regaló el dueño de un restaurante.

Besos y abrazos contra el coronavirus

AMLO ha sido duramente criticado por empecinarse en abrazar y besar a los mexicanos mientras realiza giras a sectores rurales.

“Tengo mucha fe que vamos a sacar a nuestro querido México ​adelante. No nos van a hacer nada los infortunios y las pandemias”, señaló ayer el mandatario a pesar de que su país ya tiene 82 personas infectadas con coronavirus.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja evitar el contacto social, AMLO no solo no canceló sus habituales giras de fin de semana por los diferentes estados, sino que sigue saludando efusivamente a los cientos de personas que se reúnen para presenciar sus discursos.

López Obrador, quien desestimó las indicaciones de la autoridad internacional, dijo que será su subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, quien le indique si es “conveniente” o no que se reúna “con mucha gente” o que dé abrazos.

“Para que no se preocupen mucho, yo voy a actuar de manera muy responsable (…) Si hace falta, y en su momento, y así lo recomiendan los médicos, me hago la prueba del coronavirus”, sentenció AMLO.