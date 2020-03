El desesperado mensaje de médico español por coronavirus: “No vengáis por la foto de Instagram ¡No sois el centro del mundo!”

El médico español Jesús Candel, quien está a cargo de la urgencia en un hospital de Granada, en la región de Andalucía, difundió a través de sus redes sociales un desesperado mensaje criticando la irresponsabilidad de algunos jóvenes ante la pandemia del coronavirus.

“Os pedimos que dejéis de ver tonterías en los móviles (…) Para que la gente joven, que está alejada, se entere de una puta vez de lo que tiene que hacer. Porque hay que pensar en todos. No hay que salir a la calle, no hay que estar riéndose en el hospital (…)”, comenzó diciendo.

“Para ellos lo importante son ellos: quieren saber si se tienen que encerrar allí con todo su equipo de redes sociales, enclaustrarse y poner en Instagram que tienen el coronavirus. Si les dicen en sus centros de salud que se queden en sus casas, no os decimos esto para joderos, queremos atender a una mujer, como la que acabo de atender…”, siguió.

Candel, quien es conocido en España como Spiriman, hizo la grabación del polémico video, según contó él mismo, luego de atender a una mujer que estaba “ahogándose viva” y que llevaba una semana con fiebre.

“La gente joven a la que se le ha dicho que no, que no vengan a Urgencias. Vienen solicitando la prueba del coronavirus. Iros al carajo, cabrones, iros al carajo. Os están pidiendo médicos de toda España que os quedéis en vuestra casa. Y los que estáis muy jodidos, no tardéis en venir a Urgencias, para eso estamos aquí”, indicó molesto.

“No penséis en vosotros, sino en los demás. Este es un puto virus que lo que necesita, para que lo destruyamos, es solidaridad. Ojalá inventaran supositorios así de grandes para que os enteraseis de una puta vez la gente joven”, continuó.

“Nosotros aquí no la estamos pasando nada de bien, porque aunque no veamos cosas que son demasiado graves, vemos a la gente que lo está pasando mal, y que lo están pasando mal sus familiares, porque están graves”, añadió el médico.

“Os pedimos respeto, a ver si con este video la gente joven se entere. Que se empiecen a preocupar de los problemas reales. No vengan a urgencia, el centro del mundo no son ustedes, son nuestros mayores y los que tienen patologías. Tienen que hacer lo posible para estar en primera línea y cuidar a nuestros padres y abuelos”, concluyó.