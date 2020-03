“No salgo ni a la esquina”: Andrea Velasco confirmó que padece coronavirus

Andrea Velasco, quien por estos días está radicada en Nueva York, Estados Unidos, confirmó a través de su cuenta de Twitter que contrajo el coronavirus.

“Día 13 desde que me agarré el bicho. Ya no tengo fiebre, sólo tos satánica y dolores de cabeza que van y vienen. No salgo ni a la esquina”, comentó en la red social.

Ante la consulta por los síntomas que produce el virus, la reconocida ex actriz de TVN explicó que “es como una gripe fuerte con fiebres altas que van y vienen, ‘dolor de hueso’ y cabeza”. Ante esto, recomendó que “si no estás dentro del grupo de mayor riesgo: Paracetamol, reposo, jarabe para la tos y por sobretodo aislamiento! Evitar el Ibuprofeno”.

Junto con eso, Andrea Velasco aprovechó la oportunidad de entregar algunas recomendaciones, como “si te sientes un poco mal, fiebre o mucha tos y NO ERES DE GRUPO DE MAYOR RIESGO, quédate en cama, paracetamol, jarabe para la tos y aislado de otros”.

“No partas al hospital ante cualquier síntoma, dale esa prioridad a los mayores de 60 años, personas con diabetes, hipertensión o problemas respiratorios”, agregó.

La actriz de Qué Pena Tu Vida reflexionó en torno a la pandemia que ha azotado a todo el mundo. “Más tarde que temprano todos tendremos el bicho, a unos les dará mas suave que a otros, lo importante son nuestros mayores de 60 y personas con otras condiciones de salud. A no desesperar y a quedarse en casa!”, cerró.