Previo a que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretara la cuarentena total en el país, Carolina “Pampita” Ardohaín tomó la decisión de finalizar su programa, Pampita Online en Net TV, de manera indefinida por el avance del coronavirus.

“Me costó venir a trabajar toda la semana”, fueron parte de sus palabras al momento de argumentar su decisión, confesando que le daba mucho miedo enfermarse y, además, contagiar a algún ser querido.

Además, cuestionó la poca importancia que le estaba tomando el pueblo argentino a la pandemia que ya ha dejado más de diez mil muertos en todo el mundo.

“Si desde arriba les dicen que no salgan de su casa, no salgan . Nos tenemos que cuidar entre todos. Me sorprende hablar con gente que sigue saliendo a hacer compras, a ver muebles, a verse con amigos. Nosotros podemos reaccionar a tiempo”, manifestó molesta.

En ese sentido, sostuvo que “la gente no prestó atención, lo ven como algo lejano, como algo imposible, como si se tratara de una película. Esto puedo pasarnos a nosotros también. No nos está pasando hoy, pero si no reaccionamos, si no hacemos las cosas bien, nuestro sistema de salud no tiene las herramientas para reaccionar. Si nos contagiamos todos a la vez, van a tener que elegir a quién salvar”.

“Me parece que la Argentina todavía no despierta, por lo menos esa es mi sensación. Escuchamos, vemos el noticiero, pero todavía no estamos entendiendo lo que se nos viene. No estamos observando lo que pasó en otros lados, no estamos entrando en conciencia. Somos tan frágiles, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Estamos a tiempo, ese es el único mensaje”, reflexionó.

Fue después de esto que Pampita anunció que dejará las grabaciones del programa a raíz del coronavirus. “Hoy (jueves) es el último día que yo grabo el programa. Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad. Me parece que era muy complicado estar en la tele”, comenzó diciendo.

Luego, continuó, agregando que “acá me cuidaron un montón, mi productora, el canal… Me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido”, pero que a pesar de eso, “creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más”.

Sobre el futuro del espacio, aseguró que “no sé si va a continuar, si van a poner otra conductora o si van a poner otra cosa en este horario, pero arrancamos el lunes con una situación -porque este programa es grabado- y con las horas todo fue cambiando. Tal vez se podía estirar un poquito más el elástico o tal vez decir ‘una semana más’, pero yo prefiero llegar hasta acá”.