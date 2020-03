“Tomen precauciones…”: joven que asistió a concierto de The Offspring en el Movistar Arena dio positivo por coronavirus

Un joven que estuvo el pasado sábado 14 en el Movistar Arena disfrutando del concierto que ofreció The Offspring junto a siete mil personas, dio positivo por coronavirus (COVID-19).

La información se dio a conocer, en primera instancia, a través de un grupo de Facebook llamado The Offspring Chile. “Importante: comunidad, alguien que estuvo en el concierto nos contó que dio positivo en COVID-19”, señalaron en la publicación.

“Empezó con síntomas al día siguiente del show del 14/03, así que a extremar precauciones, respetar la cuarentena total y no acercarse a los grupos de riesgo. Queda solo una semana para salir de la duda y hayan posibles manifestaciones de síntomas. No alarmarse y seguir todos los protocolos necesarios, cualquier cosa nos cuentan porfa”, agregaron.

Tras esto, el implicado que fue identificado como Ignacio B. conversó con el portal Nación Rock, donde detalló que “fui al recital y al otro día me empecé a sentir mal, fui al médico el lunes y el charlatán que me atendió en primera instancia descartó coronavirus y me mandó a trabajar con un antialérgico”.

“El martes fui a la Clínica Las Condes a hacerme el examen por que seguía sintiéndome mal. Estuve como 5 horas y me mandaron para mi casa sin licencia y sin cuarentena… Y con una cuenta de 395 lucas y un examen entre medio que yo ni pedí… En resumen un fiasco, todo funciona mal en este país de mierda”.”, continuó.

El miércoles, tras 16 horas, logró confirmar que había dado positivo por coronavirus. “Y el jueves durante la tarde me llamó la SEREMI de Salud. Para avisarme y para preguntarme con quién había estado, dónde había estado, y para tratar de hacer la trazabilidad. Les dije que había estado encerrado con 7000 personas en un recital, y la verdad no sé si habrán hecho algo al respecto”, contó.

Su teoría, hasta el momento, es que se contagió de coronavirus en el recital de The Offspring, puesto que no ha viajado y tamcoco ha estado en contacto con personas que tengan la enfermedad.

“En el trabajo, por mi cuenta, compré mascarillas y jamás me la saqué estando allá, mantuve distancia con todo el mundo y estuve preocupado de no tocarme la cara y no toser en lugares cerrados. Y hasta ahora los que se han hecho examen han salido negativos. Hay un trabajador de la obra que este lunes llegó con fiebre y lo mandaron a médico al tiro. Y en el médico le dijeron que era un resfrío común. Ayer se hizo el examen y aún no sabe, pero no me calza por que estuve con mi cuñado el viernes y sábado en el mismo auto, y él hasta ahora está sano. Por descarte, hasta ahora, me contagié en el recital”, sostuvo Ignacio.