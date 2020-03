Boris Johnson ordena “confinamiento obligatorio” por tres semanas en Reino Unido

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, decretó un confinamiento obligatorio de la población por al menos tres semanas para hacer frente al coronavirus, que ya deja un saldo de 335 personas fallecidas en el país.

En cadena nacional, Johnson recalcó que las personas “deben quedarse en sus casas” la mayor parte del tiempo.

“Solo se permitirá salir a la calle para hacer la compra, realizar una actividad de ejercicio al día (correr, caminar o montar en bicicleta), por razones médicas o para cuidar a personas vulnerables, así como para ir al trabajo en caso de absoluta necesidad”, explicó.

El primer ministro dejó en claro que “no debes reunirte con tus amigos, si es que te lo piden, debes decir que no”.

En esta línea, Boris Johnson detalló que permanecerán cerradas las tiendas tecnológicas y de ropa, entre otras, para así evitar salidas innecesarias, además de fomentar los servicios de reparto de comida a domicilio.

Junto con ello, están prohibidas las reuniones o actividades de más de dos personas que no vivan juntas, misma situación para matrimonios y bautizos.

El primer ministro de Reino Unido enfatizó que quienes incumplan estas medidas serán sancionados por la policía y las reuniones serán dispersadas.

Cabe recordar que la subsecretaria de Salud del Reino Unido y diputada conservadora, Nadine Dorries, confirmó públicamente que le diagnosticaron coronavirus.

“Puedo confirmar que he dado resultado positivo al coronavirus (…) y me he sometido a auto aislamiento en mi hogar”, manifestó la funcionaria británica.