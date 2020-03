Teletrabajo: Especialista en ergonomía de la ACHS recuerda realizar pausas saludables tal cual como en la oficina

Varias empresas han decidido acceder a que sus trabajadores realicen sus labores en la modalidad de teletrabajo como una medida para evitar el aumento de contagiados con coronavirus. En su mayoría actividades que pueden ejecutarse desde un computador, por lo que es importante mantener, en lo posible, un espacio ergonómico y no dejar de realizar las pausas saludables.

“Las personas que no cuentan con un escritorio en sus casas, pueden acondicionar un lugar como el comedor, donde lo importante para cuidar la ergonomía es que la mesa esté a una altura de entre 73 y 75 cm del suelo, que los elementos de trabajo – computador, celular, documentos, calculadoras, etc- se puedan disponer de buena forma, y usar una silla con ruedas y no una fija, pues éstas últimas instan a que uno esté más estático de lo debido”, recomendó Rodrigo Pinto, Especialista sénior en Ergonomía de la ACHS.

Además, el especialista recomienda realizar dos tipos de ejercicios durante el teletrabajo. Uno es el aeróbico, que tiene como fin mantener la condición física. Éstos pueden ser de 10 minutos y con aplicaciones o tutoriales de internet. “El objetivo es liberar endorfinas para evitar los estados angustiantes y disminuir el estrés”, declaró.

El segundo es de tipo compensativo como son las pausas saludables. “Después de varias horas seguidas de trabajo, es recomendable hacer una pausa y realizar ejercicios que ayuden a relajar los músculos que están sobrecargados de tanto estar sentado”, afirmó.

Estos ejercicios evitarán molestias mayores o dolores más intensos por lo que deben ser de entre 8 a 10 minutos cada 1 hora de trabajo continuo y “para que estas pausas sean efectivas nunca se deben realizar con apuro, cada ejercicio debe repetirse por al menos 10 segundos e intentar concentrarse en los músculos ejercitados para lograr relajarlos totalmente”, concluyó.