Actriz Lucía Bosé falleció a los 86 años

Este lunes, se confirmó con fuentes cercanas a la familia el fallecimiento de la actriz Lucía Bosé a los 89 años en su casa en Brieva.

Si bien algunos medios como Cadena Ser apuntan a que todo se debió a una neumonía, otros como El País apuntan que se debió al coronavirus.

La madre del cantante Miguel Bosé, Lucía Dominguín y Paola Dominguín inició su carrera en 1946 luego de ganar el concurso Miss Italia, centrándose en la actuación participando con reconocidos directores de cine como Luis Buñuel, Jean Coctaeu o Federico Fellini.

En 1955 se casó con el torero Luis Miguel Dominguín, por quien dejó de lado su carrera para dedicarse a su familia. “No he llegado más lejos en el cine porque me he reservado la mitad de mi vida para mí”, dijo la misma Lucía Bosé durante la presentación de su libro biográfico.

En 1967 se separó de su marido y continuó con su carrera de actriz. Ya en el 2000, abrió el primer Museo de Ángeles del mundo en el pueblo segoviano de Turégano, el que cuenta con más de ochenta obras de artistas contemporáneos.

Tras darse a conocer la noticia, el propio Miguel Bosé confirmó a través de Instagram lo ocurrido: “Queridos [email protected] … os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios”, consignó en la red social.