Coronavirus: ¿Qué precauciones tomar al salir de casa y al volver?

Un trabajo que requiere la presencia física, ir a la feria o al supermercado por elementos de primera necesidad, o tener que retirar medicamentos para personas con enfermedades crónicas, son casos en donde se vuelve imposible cumplir la total cuarentena en casa, como ha sido recomendado a causa de la propagación del coronavirus, y por lo cual es necesario tomar ciertas precauciones para evitar el contagio.

Ante ese escenario, Juan Francisco Aguirre, jefe de Salud Ocupacional de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), compartió algunas precauciones que debemos tomar para evitar contagiarnos de coronavirus al salir de la casa y al volver.

Consejos

Uso de mascarilla. Si es que hay acceso a una mascarilla deben ser las certificadas por el Instituto de Salud Pública. Se pueden usar hasta por 4 horas o hasta que esté húmeda. Se recomienda su uso si se va a estar a menos de 1 metro cara a cara por más de 15 minutos con una persona o si utilizará el transporte público y no podrá respetar el metro de distancia social.

“Un pañuelo o las mascarillas de genero no tienen ningún efecto. También aconsejo no usar guantes porque generan una sensación de falsa seguridad. Es mejor pensar en que el mantra es no tocarse la cara si no se han lavado las manos”, declaró el especialista.

Sacarse los zapatos antes de ingresar a la casa. Desinfectarlos, principalmente la suela, e idealmente dejarlos al aire libre.

Evitar tocar manillas. Como precaución, ojalá cerrar la puerta con el codo. Si se toca alguna, desinfectarlas con toallas de cloro o unas gotitas de cloro en un paño.

Dejar la ropa en un lugar específico para la ropa sucia. “Al llegar a la casa la persona debe cambiarse de ropa y echar la que usó afuera a lavadora con la tapa cerrada. Esa misma persona es la que debe echarla a la lavadora para no exponer a los demás. Se recomienda realizar el lavado con agua tibia arriba de 40°, ojalá 60°”, enfatizó.

Lavar las partes del cuerpo expuestas (manos, muñecas, brazos y cara). “Como ya se ha mencionado, un lavado de manos debe durar al menos 20 segundos y debe ser idealmente sin esmalte de uñas y sin joyas o accesorios”

Limpiar los productos o mercadería que se traen desde el exterior. Se deben lavar las bolsas de tela o reutilizables que se usan para las compras y pasarle un paño con unas gotitas de cloros a los productos y en especial al celular. “Ese es un elemento que uno apoya en la mesa, el velador y que los niños u otras personas de la casa pueden tocar por lo que sí o sí hay que desinfectarlo. El virus puede durar 5 días en el plástico y 4 días en el vidrio” concluyó.