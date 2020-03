“Camarada Britney Spears”: cantante hizo un llamado a la huelga y a la redistribución de la riqueza

Britney Spears sorprendió a sus más de 23 millones de seguidores en Instagram luego de que este martes, y en medio de la contingencia que atraviesa el mundo entero, hiciera un llamado a la redistribución de la riqueza una vez que superemos la pandemia del coronavirus.

La intérprete de “…Baby One More Time” compartió una frase de la escritora y artista hongkonesa Mimi Zhu, señalando que “la comunión va más allá de los muros”.

“Durante estos tiempos de aislamiento, necesitamos conectar más que nunca. Aprenderemos a besarnos y abrazarnos a través de las ondas de internet. Nos alimentaremos el uno al otro, redistribuiremos la riqueza, haremos huelgas. Entenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde debemos permanecer. La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos”, consignaba la imagen.

La publicación fue ampliamente comentada y llegó, incluso, hasta el partido Socialistas Democráticos de América (DSA), quienes no dudaron en aplaudir a la cantante.

“La camarada Britney lo sabe: juntos podemos construir un mundo mejor porque el capitalismo es Tóxico”, señalaron en Twitter, en completa alusión a la popular canción de la artista norteamericana.

Comrade Britney knows: together we can build a better world, because capitalism is Toxic.https://t.co/ITpec5BouHhttps://t.co/4kCPwVH8rK

