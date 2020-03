Estados Unidos fija precio a cúpula chavista y uno de los generales anuncia que se entregará a la justicia

El departamento de Justicia de EE.UU. puso precio al paradero de Nicolás Maduro y la cúpula chavista inculpándolos de ser “narcoterroristas”.

Para ello, el gobierno de Donald Trump ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita el arresto del líder venezolano y otros 10 millones de dólares por el resto de los generalez venezolanos acusados.

“El pueblo venezolano se merece un Gobierno representativo responsable y transparente al servicio de las necesidades de la gente, y que no traicione la confianza del pueblo condonando o empleando oficiales públicos que se implican en el tráfico ilegal de narcóticos”, indicó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

“Estados Unidos está comprometido en ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas”, expresó.

Los otros oficiales venezolanos acusados por Estados Unidos son Diosdado Cabello Rondón, presidente de la “ilegítima” Asamblea Constituyente; Hugo Carvajal Barrios, ex director de la inteligencia militar; el general retirado Cliver Alcalá Cordones, y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ministro de Industria y Producción Nacional.

De esta forma, el departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público las imágenes de los acusados y los valores según la información que se entregue.

Millions in rewards for info leading to the arrest/conviction of high ranking Venezuelan officials charged with narco-terrorism, corruption & drug trafficking. Read more https://t.co/4MVuqh5fkW pic.twitter.com/RrBY7x4gUw

— DEA HQ (@DEAHQ) March 26, 2020