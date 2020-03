Maduro recomendó “brebaje natural” para prevenir el coronavirus y Twitter eliminó la publicación

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recomendó por Twitter un “brebaje natural” para prevenir el coronavirus y que luego borraron por ser “contenido falso”.

“El destacado científico venezolano, Sirio Quintero, me hizo llegar interesantes artículos sobre el coronavirus y me ha dado su permiso para compartirlos con el pueblo. Aquí se los dejo”, escribió el mandatario.

Malhojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel eran los ingredientes que se necesitarían para no infectarse de coronavirus, según Maduro y sus fuentes.

Ante esta supuesta y criticada infusión, el mandatario aseguró que ya lo está implementando: “Yo confío en el médico, el que quiere que lo haga y el que no que me respete, Ya yo hice nueve botellas de preparado con Cilia y como dice el médico cada cierto tiempo me lo tomo”, reveló durante un contacto telefónico con el canal del estado Venezolana de Televisión.

Sin embargo, Twitter decidió catalogar la publicación como “fake news” ya que ese brebaje no significa una cura real para el coronavirus y borró la publicación.

Esto hizo enojar al mandatario venezolano, quien en el mismo canal nacional, lo consideró una “política de bloqueo sistemático contra cuentas de voceros del Gobierno Bolivariano a través de las cuales se suministra información a la colectividad para el combate de la pandemia”.

Según indicó la red social Twitter a CNN, “tomamos las medidas sobre el tuit del presidente por violar las reglas de la compañía sobre publicaciones del coronavirus, incluyendo afirmaciones falsas o engañosas”.

Parte de las reglas de Twitter indican que eliminará las publicaciones que incluyan: