Mauricio Bustamante aclara los detalles de su salida de TVN: “Fui despedido sin negociación alguna”

Muchas gracias nuevamente a todos quienes han posteado, escrito, llamado o enviado mensajes en estos días.. con calma trataré de ir respondiéndoles. Casi 25 años en cualquier parte es mucho tiempo, imposible de resumir en un par de frases o imágenes, pero este puñado de fotos intenta reflejar el trabajo en equipo, imprescindible sobre todo en televisión. Perdón a muchí[email protected] que puedan haber quedado fuera de esta fugaz selección. Me llevo grandes recuerdos de esa labor, de haber compartido con [email protected] mejores, junto a quienes sumé miles de anécdotas, alegrías, satisfacción por el trabajo bien hecho, algunas frustraciones. Eso sí, siempre tratando de entregar lo mejor de cada uno para informar, develar, enseñar y un largo etcétera. No sé si por desinformación o mala intención algunos han escrito que no acepté reducir mi sueldo. Eso ya lo había hecho en años anteriores, pero esta vez fui despedido sin negociación alguna. Se me dijo que era uno de los menos costosos de indemnizar. Ya es fin de mes, momento de dar vuelta la página, agradecido y reconfortado por muchas de sus palabras. Ahora a seguir respetando la cuarentena, junto a mi querida familia, y cada tarde transmitiendo desde casa junto a mis compañeros de @cooperativa