En una entrevista exclusiva con el Bienvenidos, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, habló de las polémicas que ha protagonizado junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, a raíz de la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en su comuna.

Al respecto, la jefa comunal manifestó que “fue muy violento para mí, muy violento desde el punto de vista de la forma en que se dice y muy violento porque estaba junto a la familia y estábamos viviendo un protocolo de un funeral”.

“Yo no estoy acostumbrada a un trato tan violento, menos diciendo tal barbaridad porque acá hay errores de otras personas. Esta alcaldesa no miente”, agregó en el matinal de Canal 13.

Al ser consultada por si cree que el ministro la hubiera tratado así por su pasado televisivo, Barriga indicó que “no lo sé, yo lo único que se es que llegué a esto, siempre lo digo, porque la vida me dio la oportunidad. Nunca en mi vida aspiré ni soñé con tener un cargo público. Yo he sido social desde muy pequeña, estudié Psicología, estoy acá y no estoy en ningún partido político, no soy militante de ningún partido político”.

“Entonces es fácil atacar a personas que no tienen espalda, en ese sentido, porque todos son una especie de club que se defiende y yo no. Mi único partido es la gente y en este caso mis vecinos, y lo represento y si tengo que hacer manifiestas las situaciones que están pasando lo voy a hacer. La verdad que creo que va por ahí, la política hoy día no está entregando un buen mensaje”, agregó.

En ese sentido, insistió en que “yo creo que cuando hay ataques, es fácil atacar a alguien que se defiende y… Yo quiero aprovechar de agradecer, porque nada de eso sería posible sin ese empuje y toda la energía que me entregan los vecinos. Me emociona porque…”, decía cuando su voz se quebró y le fue imposible continuar hablando.

Medidas en Maipú

Por otro lado, Cathy Barriga anunció en el Bienvenidos que se han tomado diversas medidas en Maipú como el Covid Móvil, que transporta a vecinos que resultan positivos en los test. De esta manera, logran trasladarlos completamente aislados para así evitar que tomen el transporte público.

De este modo, la alcaldesa insistió en decretar cuarentena para toda la comuna, tomando en cuenta que ya existen once pacientes en la UCI de los 67 casos confirmados positivos. “Y están multiplicados por sus familias, porque también se contagian. No se cuales son los parámetros”, manifestó la jefa comunal.

“Estamos para contener y ayudar a las familias que lo están pasando mal”, agregó.