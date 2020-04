El largo camino que recorrió la Teletón para llevar a cabo su edición más especial

Este 3 y 4 de abril finalmente se realizará la edición 2020 de la Teletón, evento solidario que tuvo que sortear diversos obstáculos desde octubre del año pasado.

Y es que en un principio, las denominadas “27 horas de amor” estuvieron programadas para los días 29 y 30 de noviembre, sin embargo, el estallido que comenzó el 18 de octubre terminó convirtiéndose en su primera piedra de tope. A raíz de eso, tres semanas antes, el 7 de noviembre, y en una conferencia de prensa, fue la directora ejecutiva de la Fundación Teletón, Ximena Casarejos, junto a Mario Kreutzberger, quienes anunciaron lo que se venía rumoreando: se postergaba la cita para el 3 y 4 de abril.

“Quiero comenzar expresando qué, como sabemos, existe una situación compleja en nuestro país, y es por eso que en este momento hemos considerado necesario postergar el evento que año a año, nos permite recaudar los fondos necesarios para financiar esta obra”, aseguró Casarejos en esa oportunidad.

Don Francisco, por su parte, lamentaba la situación que los afectaba puesto que el financiamiento no era infinito y solo duraría unos meses más. Es por eso que aseguraron que la meta que superaba los 32 mil millones de pesos se mantenía. Además, y pese a los cuestionamientos, ratificaron la nueva edición, pese al plebiscito constituyente que se realizaría el 26 de abril.

Las modificaciones

La nueva edición de la Teletón, programada entonces para abril de 2020, no sería igual a todas. Y es que ante los cuestionamientos surgidos a raíz de la contingencia que atravesaba el país con el estallido social y ante las posibles funas de las que podían ser víctimas, se tomaron algunos resguardos.

Por ejemplo, el show de cierre no se llevaría a cabo en el Estadio Nacional, por las fuertes medidas de seguridad que tendrían que adoptar y que obligaría a una mayor cantidad de guardias. Tomando en cuenta la situación social, no sería factible. Ante este escenario, se barajó utilizar el Movistar Arena, donde la capacidad no excede las 16 mil personas.

Dicho espectáculo, además, se enfocaría en lo “ciudadano” y tendría poco de celebración.

La crisis sanitaria

Pese a que lograron sortear con éxito lo ocurrido con el estallido, los organizadores de la Teletón 2020 se enfrentaban a algo mucho mayor: el impacto del coronavirus en el país.

La crisis sanitaria que provocó la llegada de la pandemia obligó a reestructurar por completo el show televisivo, descartando de lleno la transmisión continúa de 27 horas como era tradición.

“Era materialmente imposible hacer 27 horas de transmisión continuada, porque los canales están transmitiendo al límite de sus recursos humanos y técnicos, por lo tanto la Fundación Teletón presentó esta propuesta y nosotros le dimos respaldo”, dijo Ernesto Corona, presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) al diario La Tercera hace unos días.

Así, la cruzada solidaria, contra viento y marea, se llevará a cabo este 3 y 4 de abril reduciendo todo a una transmisión de aproximadamente 12 horas divididos en bloques. Parecido a lo que se hace en Estados Unidos, donde la primera jornada se lleva a cabo en el prime del viernes, para luego continuar el sábado con 13 horas continuas.

En Chile, en esta oportunidad, todo comenzará este viernes a las 22 horas, donde Don Francisco dará inicio al evento transmitiendo desde su casa el mensaje inicial. En el teatro Teletón, en tanto, estarán Julián Elfenbein, Luis Jara, Eduardo Fuentes y José Miguel Viñuela, tomando todos los resguardos para prevenir cualquier tipo de contagio. Esto durará hasta las 02:00 hrs.

Luego, el sábado, se retomará la cruzada con un bloque entre las 09:00 y las 12:00 hrs. dedicado a los niños, para luego a las 21:00 hrs. continuar con el cierre.

Pese a que en un principio se anunció que se iba a mantener la meta de superar los 32 mil millones de pesos, a raíz de la cuarentena preventiva que cumplen millones de chilenos en el país, se optó por realizar un programa dedicado a acompañar a los televidentes.

Nueva manera de donar

En esta oportunidad, además del Banco de Chile, otras instituciones también recibirán donaciones para la Teletón. Ya se confirmó que serán parte del evento los bancos Santander, Bci, Scotiabank, Estado, Itaú, Falabella, Ripley, Consorcio, Security, Internacional y Bice.

Aún así, y ante la emergencia sanitaria, todas las donaciones deberán llevarse a cabo de manera digital. Tal y como lo explica el siguiente video: