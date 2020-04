Problemas técnicos marcaron la nueva edición de la Matinatón

Este viernes, y a horas de que se lleve a cabo la edición especial de la Teletón, se realizó la Matinatón, la que reunió los matinales de los canales pertenecientes a Anatel. Así, el Hola Chile, Contigo En La Mañana, Mucho Gusto, Buenos Días a Todos y Bienvenidos, se unieron en una sola transmisión junto a Mario Kreutzberger.

A diferencia de años anteriores, los animadores no se reunieron en uno de los estudios como era tradición, cada espacio despachó desde su estudio o desde la casa de los rostros debido a las medidas preventivas que han tomado todos los canales por el impacto del coronavirus en el país.

Como los servicios de streaming tomaron protagonismo, las dificultades técnicas no se ausentaron de este programa especial. Un ejemplo de ello quedó en evidencia cuando Tonka Tomicic quiso saludar a Julio César Rodríguez. Este último sufrió un problema de audio, por lo que no se pudo escuchar lo que quiso decir.

“Los televidentes tienen que entender que no esto nunca lo hemos hecho, es algo nuevo”, señaló Don Francisco a modo de salvavidas.

El animador de la cruzada solidaria aprovechó la tribuna de la Matinatón para realizar un discurso en el que destacó la particularidad de la cita de este año.

“Este es un evento distinto, y creo que es muy importante para nosotros como país. La primera meta es la que tenemos como país, la segunda es acompañar a las familias de Chile y la tercera es cumplir con un compromiso que adquirimos con casi 32.000 familias que se atienden en los 14 institutos de la Teletón”, señaló Don Francisco.

Agregó que “hoy muchos están siendo atendidos remotamente porque es la manera que podemos protegerles más la salud. Por lo tanto, les agradezco a todos los profesionales de la Teletón por su trabajo abnegado que permite que sigamos atendiendo a los niños”.

“Esta noche tiene que ser especial, porque este es un momento muy especial de este país. Tenemos que unirnos con un sólo corazón. Esto no es una Teletón, porque es diferente; no tenemos público, no tenemos estadio, no tenemos aplausos, los bancos están cerrados y no están los niños. Pero el corazón de los chilenos está presente”, continuó en la Matinatón.