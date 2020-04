Donald Trump prohíbe a 3M que exporte mascarillas a Latinoamérica

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó la Ley de Producción de Defensa y obligó a la compañía manufacturera 3M a priorizar los pedidos de mascarillas respiratorias para ser utilizadas en el país.

Mediante una ley que data de la guerra de Corea en la década de 1950, la empresa deberá dejar de exportar mascarillas médicas N95 y guantes quirúrgicos al extranjero, siendo sus principales destinos Canadá y Latinoamérica.

A través de Twitter, Donald Trump aseguró que “hoy golpeamos duro a 3M, luego de ver lo que estaban haciendo con sus mascarillas. Tuvimos una gran sorpresa en el gobierno al descubrir lo que estaban haciendo”.

“¡Van a tener que pagar un alto precio! Son especuladores en tiempos de guerra”, sentenció el Presidente de Estados Unidos.

Junto a ello, la compañía 3M, a través de un comunicado, aseguró que han estado trabajando estrechamente con la Casa Blanca en medio de esta emergencia sanitaria.

Sin embargo, rechazaron la determinación de Trump, asegurando que “existen implicaciones humanitarias significativas de la interrupción del suministro de respiradores para los trabajadores de la salud en Canadá y América Latina, donde somos un proveedor crítico de respiradores”.

“Dejar de exportar respiradores producidos en los Estados Unidos probablemente causaría que otros países tomen represalias y hagan lo mismo, como ya lo han hecho algunos. Si eso ocurriera, el número neto de respiradores disponibles para los Estados Unidos en realidad disminuiría”, indicaron.

Tras las declaraciones de la empresa, el gobierno estadounidense no se ha vuelto a referir al tema y tampoco se han conocido los alcances que tendría la medida de Trump en Chile.

Según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra 337.971 casos de contagios por coronavirus y 9.654 fallecidos.

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing – will have a big price to pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020