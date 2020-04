VIDEO | “¿Tienen alguna neurona en la cabeza?”: el enojo de un alcalde italiano contra quienes no cumplen cuarentena

El alcalde de Delia en Sicilia, Gianfilippo Banchieri, manifestó su indignación contra todos quienes no respetan o se quejan de la cuarentena obligatoria en Italia a causa del coronavirus.

“Cómo va estar todo bien si seguimos saliendo todos los días a hacer las compras”, comienza diciendo el alcalde, y agrega que la recomendación es hacer las compras cada diez días.

“¿De qué sirve la gasolina si tienen que quedarse en casa?, pregunta Bianchieri, visiblemente enojado, en un video que subió a sus redes sociales.

Criticó también a todos quienes contratan a un peluquero para que vaya a las casas a cortarles el pelo: “¿Para qué sirve arreglarse el pelo en este momento? ¿Me lo pueden explicar?”.

“Muchos de ustedes han hecho carteles que dicen ‘Va a ir todo bien’. Muchos lo escriben en Facebook, en los mensajes, pero yo quisiera entender: ¿Cómo es que va a estar todo bien? ¿Cómo irá todo bien si salimos todos los días?, planteó el alcalde frente a la situación de la cuarentena en Italia.

“Y después me dicen, ‘Alcalde, tienes ojeras. Estás cansado, tienes que descansar’. ¡Cómo voy a descansar yo! Que me arriesgo todos los días como los médicos, los policías, los enfermeros, los voluntarios. ‘Los otros’ somos los que nos arriesgamos. Y los que se quedan en casa, ‘estresados’, tienen que salir. Salir a correr. El paseo del perro. ¿Ese perro cuántas vueltas tiene que dar para hacer pis? El perro tiene que salir en la zona de su casa y volver. No es un paseo. ¡Quédate en tu casa! ¿Lo entienden o no?”, dijo.

“¿Tienen alguna neurona en la cabeza? ¿a esto llamamos seriedad? o ¿Están estresados de estar en la casa?, con el teléfono, internet, televisión, comida, playstation. ¡Estresados estaban nuestros abuelos cuando iban a la guerra!”, expresó molesto.

“Espero haber sido claro, señores. Espero haber sido claro”, cerró el indignado alcalde italiano.

Italia es uno de los países más afectado por el coronavirus en el mundo. Actualmente registra 132.547 personas contagiadas, de las cuales 16.523 han fallecido.