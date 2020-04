Bernie Sanders: las polémicas que lo llevaron a alejarse de su carrera a la Casa Blanca

El senador de Estados Unidos, Bernie Sanders, finalizó hoy su campaña presidencial para llegar a la Casa Blanca, dejándole el camino despejado a Joe Biden para ser el oponente a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales.

“Aunque termina mi campaña, la lucha por la justicia continúa”, dijo Sanders en un mensaje a sus seguidores trasmitido en vivo en su cuenta en Twitter.

En un principio, el veterano demócrata, de 78 años, comenzó las primarias como favorito, pero fue perdiendo impulso a medida que la contienda electoral, que comenzó con una veintena de aspirantes, se fue reduciendo.

Bernie Sanders, quien se define como un socialista demócrata, basó su campaña en una ambiciosa agenda para instaurar un sistema de salud público y gratuito para Estados Unidos.

“Donald Trump es la persona más peligrosa en la historia moderna de Estados Unidos. Con la ayuda de ustedes, vamos a transformar el país y crear una economía y un Gobierno para todos, no solo para el 1%”, dijo cuando lanzó su campaña en marzo de 2019.

“La revolución ahí es mucho más extensa y profunda de lo que yo sabía”, dijo Sanders cuando visitó Cuba en la década de los ’80 y llegó alabando al país por proporcionar atención médica, educación y vivienda gratuitas.

Según The New York Times, Sanders fue ridiculizado en el debate en Charleston, Carolina del Sur, cuando elogió los programas de alfabetización que Fidel Castro había puesto en marcha en Cuba.

Pete Buttigieg, el ex alcalde de South Bend quien también se retiró de la carrera presidencial, mencionó que Sanders sentía “nostalgia por la política revolucionaria de la década de los sesenta” y lamentó la posibilidad de “que se reviva la Guerra Fría”.

Buttigieg y otros demócratas dijeron que las opiniones de Sanders no solo estaban mal orientadas, sino que también refuerzan su imagen como socialista.

Al anunciar su término de campaña, el senador dijo que sus ideas, “como la expansión del servicio de salud (Medicare For All), el aumento del salario mínimo, el alivio a la deuda de los estudiantes o la lucha contra el cambio climático habían dejado de ser ideas marginales”.

“Por favor, sigan en esta pelea conmigo. Vamos hacia adelante juntos. La lucha continúa”, expresó.

Sanders creó un movimiento progresista y motivó a millones de jóvenes en todo Estados Unidos, quienes lo seguían motivados por su fuerte mensaje en contra de la desigualdad, el poder económico de Wall Street y la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, el senador de Vermont tuvo problemas para conseguir el mismo respaldo en varios rincones claves del electorado dentro del Partido Demócrata: los afroamericanos y la gente de los suburbios o los adultos mayores.

Tras la decisión de Sanders, el presidente estadounidense Donald Trump, no quiso quedar fuera y reaccionó a la noticia desde su cuenta de Twitter.

“¡Bernie Sanders está fuera! Esto terminó justo como los demócratas y el Congreso Nacional Demócrata querían, igual que la deshonesta de Hillary. El pueblo de Bernie debería venir al Partido Republicano, ¡INTERCAMBIO!”, escribió.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020