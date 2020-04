El demócrata Bernie Sanders se retira de la carrera a la Casa Blanca y Joe Biden será el oponente de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.

El senador por Vermont hizo el anuncio en una llamada con el personal de su campaña.

La salida de Bernie Sanders se produce después de una serie de pérdidas ante Biden en las elecciones primarias.

La intensificación de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos también significó que ya no podría realizar las grandes manifestaciones que llegaron a definir su movimiento de base, aunque a menudo señaló los problemas que muchos estadounidenses tenían para hacerse la prueba y tratar el virus como una forma de impulsar su propuesta distintiva de Medicare para Todos .

Please join me at 11:45 a.m. ET for a special message to our supporters, live on our social media and https://t.co/vreIiWfeoS.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020