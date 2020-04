Qué ver en Netflix estos días de Semana Santa

“¿Qué ver en Netflix?” es, de seguro, una de las preguntas más repetidas llegado el fin de semana, sobre todo en medio de esta emergencia sanitaria por el coronavirus, donde millones de chilenos se mantienen en cuarentena.

La plataforma de streaming continúa sorprendiendo a sus suscriptores con nuevos títulos, nuevas temporadas y nuevas películas.

Estos días de cuarentena en nuestro país donde además se celebrará la Semana Santa, destacamos una miniserie documental que está dando que hablar, llamada Rey Tigre.

En cuanto al cine, destacamos la clásica película ochentera El Club de los Cinco y la comedia romántica Amor. Boda. Azar.

Por otro lado, los reality show vuelven a tomarse Netflix con una versión francesa de The Circle.

¿Qué ver en Netflix? Aquí te traemos algunas respuestas:

Esta comedia romántica se convierte en una buena opción a la hora de preguntarse qué ver en Netflix este fin de semana. Jack intentará por todos los medios llevar a cabo el matrimonio de su hermana menor para que se convierta en todo un éxito. Sin embargo, deberá enfrentar varios obstáculos en el camino.

Tercera versión del programa británico que reúne a un grupo de desconocidos en un edificio donde solo podrán comunicarse a través de una red social.

Un atleta, un intelectual, un delincuente, la princesa y la rara rompen las barreras sociales del colegio cuando tengan que pasar un sábado castigados.

Miniserie documental de siete episodios que se adentra en el comercio de grandes felinos, destacando un persoanje en particular: Joe Exotic, quien además se ve enfrentado a su némesis, Carole Baskin, una activista por los derechos de los animales y propietaria de un refugio de grandes felinos.

A la hora de elegir qué ver en Netflix, los ocho nuevos episodios de la serie española se convierten en una buena opción. Ellos traerán el desenlace del complicado atraco al Banco de España y responderá la gran interrogante de los fanáticos: ¿Sobrevivirá Nairobi?

Un grupo de inadaptados asiste a la Universidad Comunitaria de Greendale desatando todo tipo de conflictos. Seis temporadas y más de cien episodios ya están disponibles.

Tres participantes, tres pasteles desastrozos y un premio de diez mil dólares es lo que trae esta inusual competencia conducida por Nicole Byer.

Un hombre con deficiencia mental es acusado erróneamente de la muerte de una niña y es sentenciado a pena de muerte. Su hija, Ova, se convertirá en una pieza fundamental para lograr la libertad de su padre.

A pocas semanas de finalizar el ciclo en Estados Unidos, la tercera temporada de Black Lightning aterrizó en Netflix.

Una joven escapa de un comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York e inicia una nueva vida en Berlín, donde intentará descubrirse a sí misma.

Un ejecutivo publicitario venido a menos lo pierde todo, incluida su casa, pero al darse cuenta que aún conserva la llave intentará por todos los medios recuperar lo que alguna vez fue suyo.

Esta serie alemana nos presenta a un Sigmund Freud completamente distinto. En esta oportunidad convertido en todo un investigador y junto a un inspector y una psíquica buscan aclarar una serie de misteriosos hechos en Viena de fines del siglo XIX.

La nueva tanda de episodios de Ozark tendrán como una de las principales tramas los problemas maritales que han provocado las actividades ilícitas en las que se han visto envueltos los Byrde.

Documental que sigue la carrera del quíntuple ganador de la Fórmula 1 y que, según un estudio, lo determinó como el mejor piloto de la historia.

Una cárcel subterránea de infinitos niveles con dos prisioneros en cada uno de ellos. Para sobrevivir, una plataforma desciende desde lo más alto llena de comida, hasta llegar a la planta con las sobras.

Ante este escenario un prisionero buscará equiparar la balanza y cambiar el sistema que los devora poco a poco.

En futuro utópico, Estados Unidos se convirtió en Panem, donde un Capitolio ejerce poder sobre doce distritos en los que cada año se eligen a dos representantes de cada uno para participar en Los Juegos del Hambre.

La saga protagonizada por Jennifer Lawrence aterriza en Netflix con tres de sus cuatro películas: En Llamas, Sinsajo parte 1 y 2.

Esta miniserie de cuatro episodios nos muestra la vida Walker, una pionera y magnate del cuidado del cabello negro. La ficción se centra en cómo esta mujer logró superar su vida en el hostil y discriminador Estados Unidos de principios del siglo XX.

Ante la ineficiencia de la policía, una madre inicia su propia investigación para dar con el paradero de su hija, quien está desaparecida. Lo que ella no esperaba era encontrar todo un historial de asesinatos a numerosas trabajadoras sexuales. Basada en hechos reales.

La competencia de origen británico y que ya estrenó su versión norteamericana, The Circle, llega con su edición brasileña, la que reunirá a nueve desconocidos que se comunicarán solo a través de una red social.

Los zombies coreanos regresan en una nueva temporada bajo la consigna “Lo peor está por venir, y todos tendrán que elegir un bando sin saber en quién pueden confiar realmente”.

Los alumnos del prestigioso colegio Las Encinas regresan con la tercera temporada y ocho episodios que girarán en torno a un nuevo misterio: ¿Quién mató a Polo?

La a historia creada por el escritor J.R.R. Tolkien y llevada al cine por Peter Jackson giraba entorno a Frodo Bolsón, un hobbit al que su tío Bilbo hace portador del poderoso Anillo Único, capaz de otorgar un poder ilimitado al que la posea, con la finalidad de destruirlo.

Este nuevo reality show reúne a un grupo de desconocidos que buscan el amor de su vida, el único impedimento es que no podrán verse durante los primeros días días. De resultar todo bien, podrán conocerse en persona y dar el siguiente paso en su relación, la que podría terminar en un increíble matrimonio o en un rotundo fracaso.

La cinta se centra en el protagonista, del mismo nombre, quien busca un equilibrio en su vida mientras lo vemos recordar diversos hechos que ocurrieron cuando tenía apenas 15 años y que lo terminaron transformando en el hombre de 33 que vemos en el presente.

En esta segunda temporada de Altered Carbon, es Anthony Mackie quien toma el rol de Takeshi Kovacs, quien tiene como misión dar con el paradero del amor de su vida: Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry).

De los productores de Stranger Things y del director de The End of the F***ing World, llega esta nueva historia protagonizada por Sophia Lillis, quien interpreta a Sydney, una chica adolescente que va al instituto mientras se enfrenta a las complejidades de su edad, su familia, su sexualidad incipiente y unos misteriosos superpoderes que comienzan a despertar en lo más profundo de su ser.

En la India, el sueño de los jóvenes Asif and Nishu es convertirse en los mejores bailarines de ballet del mundo entero.

Una periodista queda atrapada en la historia que está investigando cuando intenta ayudar a su padre a negociar una venta de armas en Centroamérica.

Unos adolescentes se ven envueltos en un combate sobrenatural cuando unos vengativos espíritus se despiertan en el barrio Liberdade de Sao Paulo.

Puerta 7, una inquebrantable exploración de las infames (y mundialmente famosas) barras bravas argentinas en la intersección entre el deporte, la política nacional y el crimen organizado, seguirá el intento de una mujer por superar ese mundo dominado por hombres y eliminar la corrupción y el crimen de un club para redimir el nombre de su familia; la infiltración de un joven en una barra brava con la intención de salvar a su familia de la pobreza extrema; así como la guerra desatada dentro de la barra de ese mismo club, mientras las facciones enfrentadas pelean por los millones que malversan del club cada semana.

Este documental nos revela cómo se llevó a cabo la aclamada cinta que dirigió Alfonso Cuarón y que se llevó tres Oscar en 2019.

La relación de Lara y Peter será puesta a prueba cuando reaparezca el primer amor de la joven en esta secuela de la exitosa comedia romántica.

La guerra civil española será el telón de fondo de estos cinco primeros episodios de la última temporada de la serie española, que busca instalar la visión femenina de este periodo de la historia.

La guerra contra el narcotráfico continuará dejando a Miguel Ángel Félix Gallardo entre la espada y la pared, mientras la CIA, la DFS y la DEA, liderada por Walt Breslin (Scoot McNairy) buscarán todas las formas para acabar con él.

Luego de intentar encontrar al asesino de su hijo, Dan Schneider emprende una nueva lucha, esta vez contra la industria farmacéutica con el fin de que se termine de recetar opioides altamente adictivos a los jóvenes, y así evitar el alto consumo de este tipo de medicamentos.

Josh Mansky es un matemático alcohólico que se ve envuelto en el mundo del espionaje luego de que la CIA lo obligue a ser parte de un plan, en plena Guerra Fría y con la Crisis de los Misiles en Cuba de contexto.

Sarah (Alison Brie) una joven que enfrenta distintos problemas para sociabilizar, por lo que sigue los consejos de su madre para comenzar a interactuar con otras personasEs así como decide comenzar a salir más de la casa que comparte con su roomate (Debby Ryan).

Sin embargo, los problemas comienzan cuando se da cuentra que sangra por la nariz, le cuesta conciliar el sueño y a veces se despierta en lugares a los que no sabe como llegó.

Película española ambientada después de la Guerra civil, Anselmo Rojas (Asier Etxeandía), un maqui que se queda sordo al fallar un acto de sabotaje contra el franquismo que realizaba junto a sus compañeros guerrilleros.

Esta serie documental sigue la investigación de un activista que busca poder encontrar al responsable de la muerte del líder afroamericano asesinado en 1965.

La adaptación de la novela gráfica que ilustró un chileno, sigue a los Locke, quienes se mudan a una antigua casa perteneciente a la familia y que esconde un grupo de llaves que los llevará a entrar en terreno desconocido.

Taylor Swift nos deja conocer su lado más íntimo, aborda sus más polémicos episodios y los cambios que ha experimentado su carrera musical desde el lanzamiento de su trabajo “1989”, pasando por “Reputation” hasta el lanzamiento de su último disco, “Lover”.

La aplaudida película que protagoniza Adam Sandler sigue a Howard Ratner, un comerciante de joyas que busca una manera de pagar sus deudas luego de perder su mercancía.

En su temporada final, BoJack Horseman deberá enfrentarse a las acciones de su pasado, reflexionar sobre los últimos años y ver qué le deparará el futuro mientras ejerce como profesor universitario.

Un grupo de adolescentes que podrían ser herederos de los Dioses nórdicos, se enfrentará a los cambios del fin del mundo: polos que se derriten, inviernos cálidos, aguaceros violentos, entre otros.

La nueva versión de Netflix del clásico animé regresa con seis nuevos episodios, donde vemos a los caballeros de bronce en su continúa lucha por proteger a Saori, la dios Atenas.

La nueva serie documental de Netflix aborda cómo un grupo de científicos trata de erradicar los peligrosos virus que amenazan a la humanidad, como la influenza. La producción toma total relevencia por estos días ante el brote de Coronavirus que se inició en China.

La serie que protagoniza Ashton Kutcher se despide de Netflix con sus últimos diez episodios llenos de comedia.

Tras haber derrotado a su padre, el mismísimo Satán, la joven bruja deberá volver al infierno para rescatar a su novio Nick. Además, deberá reclamar su puesto como Reina del Infierno.

La penúltima temporada de la serie protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin regresa centrándose en los problemas de la vejez y el empoderamiento para superar los obstáculos de la tercera edad.

Cuando Otis solo quería vivir una adolescencia tranquila junto a su novia, nuevos enredos y un contagio de clamidia masivo en su colegio -lo que provocará la llegada de su madre al establecimiento- solo traerá más drama y confusión.

Una mujer ve como su vida se desmorona tras casarse con un hombre mucho más joven que ella. El romántico y detallista joven que conoció se terminó convirtiendo en el integrante de un complot que la dejó presa y acusada de homicidio

Netflix apostó por un documental de tres episodios que aborda lo ocurrido con el reconocido deportista de la NFL, Aaron Hernandez, quien terminó tras las rejas luego del asesinato de Odin Lloyd.

Tras ser diagnosticado con Alzheimer, un hombre decide ir en busca de su primer amor antes de olvidarla para siempre.

La serie holandesa es una buena opción a la hora de preguntarse qué ver en Netflix. Ella se adentra en una oculta agrupación vinculada al origen de Ámsterdam y los oscuros secretos que esconde el país europeo. Cuando dos estudiantes intentan ingresar a ella, descubrirán que nada era como se lo imaginaban.