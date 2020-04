Francisco Saavedra reveló cómo se gestó el nuevo docureality virtual de Canal 13: “No sé si existe en el mundo”

Hoy viernes, en horario prime, Francisco Saavedra debutará con un particular y especial nuevo programa en Canal 13 llamado Abrazo en Línea. El nuevo proyecto del área de telerrealidad mostrará el viaje virtual del animador desde su habitación, para encontrar emotivas historias y relatos de chilenos enfrentados al desafío emocional que plantea la cuarentena por la actual crisis sanitaria mundial por el coronavirus (COVID-19).

Según explicó el director ejecutivo de la estación, Maximiliano Luksic, a través de un comunicado, “queríamos responder ante la contingencia con formatos innovadores. Sabemos que la información es prioritaria, pero la actual crisis tiene muchas consecuencias afectivas en la gente. Por eso, este proyecto, desarrollado en tiempo récord, pretende acompañar a nuestra audiencia para hacerse cargo del desafío afectivo de la crisis sanitaria, con testimonios e historias que nos interpelan a todos en estos momentos difíciles”.

Ante esto, y en conversación con EL DÍNAMO, Saavedra comentó que el proyecto se gestó un día que llamó por teléfono a Mariano Gallardo, productor ejecutivo del área de docureality del canal, “y le digo ‘por qué no hacemos algo, a lo mejor entrevistas desde la casa, no puede ser que estemos sin hacer nada, ya me estoy entrando a desesperar, estoy angustiado’”.

“Y él me dijo ‘Pancho, me leíste el pensamiento. Anoche soñé con un programa y lo anoté’ y es el programa Abrazo En Línea. No soñó el nombre, pero tiene que ver mucho con la necesidad de hacer algo aunque sea desde nuestras casas”, agregó el comunicador.

A solo horas de su debut, para el rostro de Canal 13 es un orgullo “haber reaccionado y hacer un programa responsable según las circunstancias y el momento de vida que estamos pasando. Creo yo que es eso, es decir ‘chuta, todos nos tenemos que adaptar a este momento en que la vida nos pone’, y tenemos que empezar a hacer el trabajo desde nuestras casas y tenemos que empezar a darle con todo y a reinventarnos de alguna forma”.

“Es un programa valiente, que no es del coronavirus, sino que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con unir familias, incluso reparar vínculos que podrían haber estado quebrados”, adelantó Saavedra.

Sobre cómo ha afectado sus distintas labores a raíz de la cuarentena, contó que “tuve que ponerle pausa a las grabaciones de Lugares Que Hablan, una pausa a las de Contra Viento y Marea, y en estos dos meses que vamos a estar encerrados, ¿qué vamos a hacer?”.

Un nuevo formato

Según explicó Francisco Saavedra, el nuevo Abrazo En Línea de Canal 13 se lleva a cabo principalmente gracias a la tecnología. “Acá somos 18 integrantes de este equipo, que estamos cada uno desde nuestras casas, cada uno de alguna manera entregándolo todo desde nuestros hogares”, explicó.

Gracias al teletrabajo, para llevarlo a cabo “no hay nadie en el canal”, puesto que “este programa se graba desde mi casa, hay 18 personas conectadas -productores, periodistas, editores, post productores de sonido- y es realmente un programa responsable y es el primer docureality donde los protagonistas están cada uno desde sus casas y los realizadores cada uno en su casa“.

“Es un formato nuevo para la TV chilena y no sé si existe en el mundo”, aseguró.

Pancho Saavedra adelantó además que en el nuevo espacio darán a conocer diversas historias como el de “una chilena atrapada en el Congo, la historia de la Botota Fox que conoció con nosotros a su sobrino recién nacido que no había podido ver por las grabaciones de MasterChef y porque después vino el coronavirus. La historia de la Belenaza y su familia, de una trabajadora de la salud que optó por dejar a sus papás y a su hijo en pos de cuidar a los demás, ya que ella es una persona que está en constante riesgo de infectarse y fue súper responsable con su familia. Una hija que está separada con su madre y que no se ven hace mucho tiempo”.

“Este programa tiene mucho de Lugares Que Hablan, mucho de Contra Viento y Marea, tiene mucho de Sábado Gigantes, de todo, pero usando la tecnología”, sentenció. Con esto, aseguró Saavedra, buscan ser “un granito de arena” para “inspirarse a que cuando estás en tu casa también puedes hacer cosas, puedes vender desde tu casa…”.

Aquí, continuó, “hemos conocido historias magníficas, fantásticas y hemos recorrido el mundo entero. Hemos estado en el Congo, en África, en Chiloé… En todas partes. Una de las historias que más me pegó, que va en el primer capítulo, fue la de un niño en la isla Chidhuapi en la Teletón, que en una entrevista en LUN dijo que tenía ganas de conocerme y la verdad que lo que pasó en esa conversación fue mágico y memorable”, cerró.