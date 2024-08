Alianza de colaboración entre el Servicio Jesuita a Migrantes y CMPC cumple tres años

30 de Agosto de 2024

Esta semana, la compañía nacional facilitó dos obras del conocido muralista nacional Luis “Mico” Henríquez para una de las sedes del SJM en Santiago. Los asistentes al encuentro pudieron completar parte de la obra pintando algunas secciones de esta.

Compartir

Hasta el centro comunitario Ignacio Vergara, del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en la comuna de Estación Central, llegó el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, acompañado de la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, y el capellán Pablo Walker S.J.

En ese lugar, donde el Servicio realiza talleres con niños migrantes y apoya a las familias que llegan a nuestro país, se realizó una actividad para continuar y fortalecer la alianza entre ambos actores.

En 2021 el SJM realizó la campaña #CambiemosLaMirada, en alianza con CMPC, por la crisis humanitaria de la migración que se vivía entonces. Desde esa fecha, se realizan distintas acciones entre ambos enfocados en la educación para niños y niñas, la integración e inclusión en las operaciones de la compañía a trabajadores extranjeros, entre otras.

Por esa razón, a más de tres años de la firma de la alianza, es que el presidente de CMPC llegó a Estación Central, donde recorrió parte de las instalaciones del Servicio Jesuita a Migrantes, para posteriormente realizar una donación a familias beneficiadas y también un aporte a la sede: dos murales del artista nacional Luis “Mico” Henríquez, uno en el exterior y otro en el interior del Centro Comunitario Ignacio Vergara. Este fue pintado por familias que llegaron al encuentro y también por Luis Felipe Gazitúa, Waleska Ureta y Pablo Walker.

“Agradezco la invitación a este encuentro y el poder ser parte del SJM, a quienes conocí en la escuela de mi hija y que me explicaron los trámites migratorios que se hacen en este país, que es un proceso muy duro. Es más, justo cuando lo estaba haciendo para mis dos niñas, me robaron el celular, por lo que no sabía qué hacer ni cómo retomar. Así llegué aquí, con unos pocos documentos y, después de la ayuda, ahora estoy a punto de sacar las cédulas de identidad. Estoy muy agradecida por la ayuda que me han dado”, cuenta María Jessica Bascango, quien fue invitada al evento.

Por su parte, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, sostuvo que la alianza con CMPC “es muy importante para nosotros, ya que nos ha permitido atender a miles de personas y estar en este espacio tan bonito, donde acogemos a familias y a niños. Para nosotros es muy relevante lo que vivimos hoy: queremos agradecer y celebrar esta alianza entre la sociedad civil, la empresa y el Servicio Jesuita Migrante y que nos permite trabajar en conjunto para demostrar que esto es posible, que podemos hacer cosas que son muy importantes para el país hoy, como es la situación de las personas migrantes y refugiadas”.

El presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, explicó que “una compañía como la nuestra, que tiene operaciones en 14 países del mundo, con 30 nacionalidades entre su dotación, es una compañía multicultural. Y por esa razón es que nosotros creemos que el tema de la migración, que es muy acuciante en Latinoamérica, es algo de lo cual nosotros, como compañía que nos consideramos sostenibles con más de 104 años, debemos estar involucrados (…) Entendemos que este es un problema que tiene la sociedad chilena, que tiene Latinoamérica y donde nosotros creemos que debemos cooperar”.

Según cifras del SJM, a fines de 2022 habían más de 1 millón 600 mil personas extranjeras viviendo en Chile, las que se han visto forzadas a dejar sus países de origen. Desde el año 2000 en adelante, cuando se comienza a crear una oficina de atención de migrantes por parte de algunos jesuitas, el SJM ha beneficiado a más de 20 mil personas gracias a sus programas.