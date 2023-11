La historia de la apuesta de Lucas Nervi y Francisca Crovetto

3 de Noviembre de 2023

La divertida apuesta entre los deportistas del Team Chile, Lucas Nervi y Francisca Crovetto, fue pagada, luciendo en redes sociales su flamante nuevo pelo rosado.

El ganador de la medalla de oro en la disciplina de lanzamiento de disco, Lucas Nervi, fue noticia esta semana por sumar el sexto oro para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Durante su celebración reveló la divertida apuesta con la también medallista de oro en tiro skeet femenino, Francisca Crovetto, quien lució el cambio de look del deportista en sus redes sociales.

“Encuentro que se ve minísimo, ¿ustedes?”, compartió a través de Instagram, encendiendo las redes con las reacciones de los fanáticos.

Durante la celebración por haber llegado a lo más alto del podio, el joven discóbolo de 22 años recordó el momento en que, junto con la atleta chilena, comprometió el color de su pelo si conseguía la preciada medalla de oro durante la competencia.

Entre risas y la euforia por el triunfo, Nervi contó “se viene el pelo rosado… no saben el paro que casi me dio viendo a la Fran. Pero sí, vamos a cumplir”, aseguró. A los pocos días, Lucas Nervi reveló su cambio de look.

El deportista chileno hizo vibrar al Estadio Nacional el pasado lunes 30 de octubre, luego de lanzar el disco a 63.39 metros, superando a sus contrincantes Mauricio Ortega y Fedrick Dacres, y su propia marca personal de 63,18 metros en el Sudamericano Guayaquil 2021.

La historia de la apuesta de Lucas Nervi

Los destacados atletas del Team Chile, relataron en Chilevisión el momento en que quedó registrada la interesante apuesta.

“Quedaban uno o dos días para que Lucas compitiera”, comenzó relatando la campeona panamericana de tiro skeet, Francisca Crovetto. “Lucas me cuenta que tenía una apuesta con Cristóbal (maso terapeuta que ambos comparten), que era que, si él ganaba una medalla, Cristóbal se teñía el pelo, yo le dije que debía ser al revés”, revelaron entre risas.

“Yo fui ministra de fe (…) el compromiso era que, de acuerdo al color de la medalla, si era de oro la medalla el pelo era rosado. Él eligió los colores”, aseguraron momentos antes de revelar el flamante cambio de look de Nervi.