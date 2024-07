Alza en cuentas de luz: los electrodomésticos que más consumen energía y cómo usarlos para ahorrar electricidad

3 de Julio de 2024

Fuentes consultadas por EL DÍNAMO detallaron cuáles son los artefactos que más gastan energía y entregaron una serie de recomendaciones para utilizarlos de manera más eficiente con el fin de mitigar el impacto de las cuentas de luz.

Compartir

El alza de las cuentas de luz golpeará con fuerza a los hogares chilenos desde Arica hasta Los Lagos, puesto que desde este 1 de julio las tarifas eléctricas reflejarán su incremento, el cual podría llegar hasta un 43% de su valor.

A raíz de esta situación, que se produce por el descongelamiento de precios que se mantuvo desde el estallido social de 2019 y continuó por la pandemia, ha brotado la preocupación en muchas familias con respecto a cómo mitigar el impacto de las boletas de luz.

En conversación con EL DÍNAMO, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, identificó cuáles son los electrodomésticos que más gastan energía y entregó una serie de recomendaciones para utilizarlos de una forma más eficiente para evitar un mayor consumo.

Estos son los electrodomésticos más gastadores de energía

En esa línea, recalcó que “todos los electrodomésticos que generen calor o frío son aquellos que consumen mucha energía eléctrica”.

Considerando lo anterior, el artefacto que lidera el listado de consumo en invierno es la estufa eléctrica. Por esta razón, el experto recomendó revisar que las puertas y ventanas estén bien selladas para que no se pierda el calor de la estufa. Sumado a ello, sugirió “usar cortinas más gruesas para que el calor no se pierda tan fácil por las ventanas”.

Luego le siguen la lavadora y la secadora. Dichos artefactos pueden llegar a consumir hasta un 11,8% del consumo de electricidad total del hogar, consumiendo 255 W por hora.

Bajo este contexto, Verdejo explicó que para sacarle el mejor provecho a su función, hay que utilizarlas “a plena carga para optimizar el uso de energía”.

Otros de los artefactos que más consumen electricidad son el hervidor, secador y la plancha. Según explicó Humberto Verdejo, “son estufas pero que funcionan poco tiempo. Por lo tanto, si no se usan se forma eficiente también suman al final del mes”.

Por ello, recomendó usar el usar hervidor a plena capacidad y “considerar almacenar agua en termo” para no tener que estar calentando agua a cada rato.

De igual forma, Felipe Ruiz, jefe Centro de Transición Energética (CTE) de la Universidad San Sebastián (USS), sugirió “guardar el agua caliente en termos, para no hervirla nuevamente y desconectar los aparatos que no se encuentren en uso. Limpiar lámparas y ampolletas, priorizar la utilización de tecnología LED en ampolletas y apagar luces que no estén en uso.

¿Reducir el “gasto fantasma” ayuda a mitigar el impacto en las cuentas de luz?

Otro de los puntos que más ha levantado dudas tiene que ver con el “consumo fantasma”. Lo anterior, se refiere a los artefactos que no se están utilizando pero que siguen enchufados.

En este sentido, Felipe Ruiz detalló que “televisores, computadores, monitores, cargadores, equipos de cocina (microondas y artefactos con relojes) y aparatos electrónicos de entretenimiento como sistemas de sonido y reproductores DVD son los que tienen un mayor consumo fantasma”.

Respondiendo a la incógnita con respecto a si la reducción de este tipo de consumo ayuda a mitigar un poco el impacto de la cuenta de la luz, el académico de la USS expuso que “este gasto es evitable y alcanza más de un 9% de una cuenta eléctrica promedio”.

Por su parte, Verdejo aseguró que el consumo marginal “no afecta en mayor medida” a las cuentas de luz, por lo cual llamó a gestionar de mejor manera los artefactos eléctricos que producen calor o frío, que finalmente son los que más consumen energía.