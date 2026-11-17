Para las empresas, en tanto, hallar candidatos que reúnan las competencias técnicas, la experiencia y las habilidades necesarias para un cargo no siempre resulta sencillo.

La formación académica y la experiencia dejaron de ser los únicos factores que consideran las empresas a la hora de decidir a quién van a contratar para un puesto determinado, ya que, con una tasa de desocupación del 9,6% y más de un millón de cesantes, los procesos de selección se vuelven cada vez más competitivos, por lo que encontrar trabajo es un desafío diario para miles de profesionales.

De hecho, la sobrecalificación es uno de los fenómenos que caracteriza la búsqueda para incorporarse al mercado laboral. Es decir, personas que cuentan con formación y experiencia para desempeñar cargos de mayor responsabilidad, pero que terminan postulando a puestos que requieren un nivel menor de especialización.

A esto se suma la dificultad que enfrentan quienes buscan su primera oportunidad laboral o intentan reinsertarse después de un período de desempleo.

Por el lado de la empresa, en tanto, encontrar candidatos que reúnan las competencias técnicas, la experiencia y las habilidades necesarias para un cargo no siempre resulta sencillo.

Las habilidades que pueden ayudar a encontrar trabajo

Aylen Aliaga, cofundadora de HUMA Solutions, asevera que existen cinco habilidades que pueden marcar una diferencia al momento de buscar trabajo y que las empresas deberían considerar al evaluar a sus candidatos.

La primera se vincula con la motivación y disposición para asumir nuevos desafíos, reflejadas en el interés por aprender, enfrentar nuevas responsabilidades y salir de la zona de experiencia conocida.

Se refiere en particular a la disposición para asumir tareas diferentes, lo que puede ser un indicador del potencial de crecimiento de una persona.

La segunda consiste en contar con un pensamiento crítico y toma de decisiones. Es decir, tener la capacidad para analizar situaciones, identificar problemas y proponer soluciones, en lugar de limitarse a ejecutar instrucciones.

El tercer factor a considerar es el aprendizaje continuo. O sea, la disposición para adquirir nuevos conocimientos y actualizar las propias competencias frente a las transformaciones del mercado laboral y las exigencias de cada industria.

La cuarta habilidad apunta a la gestión de la incertidumbre, que es la capacidad para desenvolverse frente a cambios, escenarios poco predecibles y situaciones que requieren flexibilidad para encontrar respuestas.

Por último, está la visión de negocio y orientación a resultados, en el sentido de comprender cómo las tareas y responsabilidades individuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos generales de una organización.

“Muchas empresas siguen construyendo perfiles de búsqueda con extensas listas de requisitos, sin distinguir siempre entre lo indispensable y lo deseable. Esto puede llevar a descartar talento valioso. Hoy vemos que están tomando fuerza estas cinco capacidades”, explica Aliaga.

En esa línea, recalca que en un mercado laboral cada vez más exigente, identificarlas puede ampliar las oportunidades tanto para quienes buscan empleo como para las organizaciones que necesitan incorporar nuevos talentos.