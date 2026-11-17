El beneficio no es automático. Para acceder a la exención a partir de enero de 2027, las personas mayores de 65 años tienen hasta el 31 de diciembre para realizar el trámite.

Desde el 1 de enero de 2027, las personas de 65 años o más podrán acceder a una exención del 100% del pago de contribuciones de su vivienda principal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para obtener este beneficio, los interesados deberán realizar un trámite ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). El plazo para presentar la declaración jurada vence el 31 de diciembre de 2026.

La medida busca reducir los gastos que enfrentan los adultos mayores y entregar mayor tranquilidad a quienes son propietarios de una vivienda. Según los antecedentes disponibles, más de 200 mil propietarios que actualmente pagan contribuciones podrían convertirse en potenciales beneficiarios.

¿Quiénes pueden acceder a la exención de contribuciones?

El beneficio no será automático para todos los adultos mayores. Los interesados deberán cumplir una serie de condiciones para obtener la exención total del impuesto territorial, tales como:

Tener 65 años o más.

Ser persona natural.

Ser propietario de una vivienda que corresponda a su residencia habitual.

Estar al día en el pago de las contribuciones.

No registrar deudas por derechos de aseo municipal.

En caso de copropiedad, tener al menos el 50% de los derechos sobre el inmueble.

La exención contempla únicamente la propiedad declarada como vivienda principal. Por lo tanto, quienes tengan otros inmuebles afectos a contribuciones deberán seguir pagando el impuesto correspondiente por esas propiedades.

¿Cómo realizar el trámite ante el SII?

Las personas que cumplan las condiciones deberán presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). En ella tendrán que identificar el inmueble que utilizan como residencia habitual.

El procedimiento es gratuito y se puede completar por internet siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del SII: www.sii.cl.

Seleccionar la opción “Servicios Online”.

Entrar a “Avalúos y Contribuciones de Bienes Raíces”.

Buscar y seleccionar “Declaración Jurada Vivienda Principal”.

Completar la información solicitada e identificar la propiedad.

Para ingresar a la plataforma, se necesita ClaveÚnica o Clave Tributaria. Quienes prefieran realizar el procedimiento de manera presencial también podrán acudir directamente a las oficinas del SII.

La exención comenzará a regir el 1 de enero de 2027 y el trámite se realizará una sola vez. Además, el beneficio se renovará automáticamente mientras el propietario mantenga las condiciones exigidas.

El peso del trámite: dificultades digitales y riesgo de no acceder al beneficio

Debido a que el beneficio no es automático y hay que solicitarlo, esto resulta un desafío para los adultos mayores. Algunos de ellos estarían teniendo dificultades para realizar la solicitud, producto que no todos están familiarizados con los trámites digitales.

Bajo este contexto, las diputadas UDI, Ximena Naranjo y Natalia Romero, manifestaron su preocupación ante el riesgo de que las personas no alcancen a acceder a la exención de contribuciones. Por ello, llamaron al Ejecutivo a desplegar el programa “Gobierno en Terreno” con el objetivo de apoyar a los adultos mayores.

De acuerdo con distintos testimonios, el trámite ante el SII ha dificultado que muchos adultos mayores puedan realizar la solicitud a tiempo y de manera correcta, ya sea por no contar con su clave única o clave tributaria, no recordar sus contraseñas, no disponer de un dispositivo electrónico o, simplemente, por no estar acostumbrados a realizar trámites en línea.

Si bien la ley permite solicitar el beneficio de forma presencial en las direcciones regionales del SII, existe una sola oficina de este tipo por región –a excepción de la RM–, por lo que también podría ser una limitación para todos los adultos mayores que viven en zonas o comunas apartadas.

Considerando lo anterior, las parlamentarias oficiaron a los ministerios de Hacienda y del Interior, junto al SII, para solicitar que de aquí a fines de diciembre desplieguen el programa “Gobierno en Terreno” durante todos los fines de semana, priorizando las comunas de cada región donde se concentra la mayor cantidad de beneficiarios.

“El Estado tiene el deber de reducir la brecha digital que afecta a miles de adultos mayores de nuestro país y, por sobre todo, entregarles las facilidades para realizar sus trámites. En estos tiempos, prácticamente todo se hace por internet, pero eso no significa que tengamos que olvidarnos de quienes no están acostumbrados a utilizar estas herramientas. Y en un tema tan sensible como la exención de contribuciones, que llevamos años solicitando, no podemos permitir que una persona mayor termine quedando fuera sólo por el hecho de no saber cómo realizar el trámite“, cuestionaron las legisladoras.

Junto con ello, las diputadas acordaron enviar un segundo oficio al SII, solicitando que el organismo envíe una carta a los adultos mayores que reúnen los requisitos, de manera de informarles que para obtener el beneficio a partir de 2027 deben realizar el trámite antes de fin de año.

“El Estado tiene el deber de informarles de manera oportuna y directa sobre esta medida, porque nadie debería perder esta oportunidad simplemente por no haberse enterado a tiempo”, sentenciaron.