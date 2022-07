Codelco y los 34 yacimientos en venta

Compartir











06 de julio 2022

Señor director:



Una nota publicada en su medio hoy 5 de julio, firmada por el periodista Carlos Saldivia, contiene errores garrafales desde su título hasta sus últimos párrafos.



El titular asegura que el Presidente de la República ofreció la venta de 34 propiedades mineras de Codelco. La realidad: Codelco no tiene en venta ninguna pertenencia minera. Nuestra compañía invitó a manifestar su interés a las empresas que tengan intención de asociarse para explorar 34 pertenencias mineras.



La nota dice que fue el gobierno el que definió dicha venta, que como ya se explicó es sólo una invitación a asociarse en la etapa de exploraciones. La realidad: el gobierno de turno no tiene facultades para definir ninguna decisión en Codelco. Según la Ley 20.392, promulgada en 2009 y que comenzó a regir en marzo de 2010, la dirección superior y administración de Codelco le corresponde a su directorio, el que actúa de forma colegiada y puede delegar la administración en su presidente ejecutivo.



El texto afirma que fue en una cita en abril entre el Presidente Boric y Máximo Pacheco que se decidió ofrecer al mercado internacional estas pertenencias. La realidad: en febrero pasado, cuando aún era presidido por Juan Benavides, el directorio de Codelco tomó conocimiento de que se iniciaría el proceso de difusión de esta cartera. Codelco hizo pública esta decisión el 22 de abril, a través de una comunicado de prensa, asociado al link "asociaciones de exploración" del sitio web codelco.com.



Se afirma que en una reunión a inicios de abril también entre el Presidente Boric y Pacheco se zanjó el cierre de la fundición Ventanas. La realidad: esa decisión la tomó por mayoría el directorio de Codelco, el viernes 17 de junio en una sesión extraordinaria, cuya resolución se comunicó a los medios de prensa a las 20:20 horas de ese mismo día.



La nota afirma que el subsecretario de Minería viajó a Canadá a exponer sobre las 34 minas (se subentiende que las de Codelco). La realidad: el periodista no aclara que el personero de Estado viajó a la Feria de Prospectos y Desarrollos, que todos los años se realiza en el país del norte, y presentó el libro de inversiones 2022: “Chile, liderando la minería responsable”. En dicho texto se mencionan 34 proyectos mineros a desarrollar por distintas empresas públicas y privadas en el país (ninguna de ellas, Codelco). Adicionalmente, se presenta en el libro la invitación de Codelco a asociarse en otro grupo de 34 proyectos de exploración (distintos al grupo anterior presentados por el gobierno).

Por último, un detalle no menor, el texto asegura que la ley 19.137, que establece las condiciones que debe cumplir Codelco para asociarse con terceros, se promulgó en plena dictadura. La realidad: se promulgó en 1992, durante el gobierno democrático de Patricio Aylwin.



Lamentamos que el periodista no haya contactado a Codelco en ningún momento durante su reporteo.



Por este intermedio, le solicito hacer efectivo el derecho de rectificación, consagrado en la Constitución Política de Chile y en la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (artículos 16 a 21) y publicar íntegramente esta carta.



Le saluda atentamente,

Patricia Provoste P.

Gerenta de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Codelco





Nota del director:

El equipo editorial de EL DÍNAMO opera con estándares periodísticos que son conocidos por sus lectores y que se encuentran a disposición en esta página. No es deber de este medio adecuarse a los eufemismos corporativos privados ni públicos.