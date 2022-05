Compartir











Por: Equipo El Dínamo 30 de mayo 2022 · 10:31 hs

Señor director,

En el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, como ex fumador quisiera hacer presente un desafío pendiente: evitar, o al menos, reducir las posibilidades de que cada día mueran 45 chilenos por efecto del cigarro a combustión.

Un camino es que desde la salud pública reconozcamos mecanismos de reducción de daños como un derecho a la salud. Así lo han hecho varios países, entre ellos, Reino Unido y Estados Unidos que avalaron y regularon el vapeo como herramienta para disminuir el tabaquismo con resultados sobresalientes. Mientras en Reino Unido el tabaquismo disminuyó en 2,3 millones de personas, en Norteamérica ayudó a que 4,3 millones de fumadores dejaran de hacerlo.

Admitamos de una vez que el vapeo es el mecanismo más efectivo. Así lo señalan diversos estudios, como el desarrollado por la “Society for the Study of Addiction”, que sostiene que los vaporizadores son hasta un 600% más efectivos para el tratamiento y cese del consumo de tabaco que cualquier otro método disponible.

Como país podemos salvar más vidas de las que creemos si decidimos legislar y dar el paso en reconocer que el vapeo podría ser un aliado - un 95% menos dañino que el cigarro a combustión -de la salud pública.

Ignacio Leiva,

presidente de AsoVape Chile (Asociación Nacional de Consumidores de Vaporizadores)