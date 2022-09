Mesura en el gasto

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 09 de septiembre 2022 · 22:39 hs

Se acercan las festividades de Fiestas Patrias y se percibe en el mercado una sensación de que el costo de la vida ha subido con mucha fuerza, es cosa de ir a un supermercado y observar que los carros están a la mitad y que hay expresiones de sorpresa al revisar los precios.

En un escenario inflacionario nunca antes visto en la última década, los consumidores modifican sus preferencias para poder realizar sus actividades con normalidad, buscando los productos que están más al alcance del bolsillo, mientras el poder de compra disminuye cada vez más.

No obstante, sabemos que a pesar de las dificultades que propone la inflación en nuestro país, las Fiestas Patrias son una de las celebraciones donde más sube el consumo, por lo que es de esperar que los consumidores acudan en masa al mercado a comprar los diferentes productos necesarios para esta fecha.

Debido a que los salarios no suben al mismo ritmo que los precios de los bienes y servicios, los consumidores se ven presionados en estas fechas a utilizar el crédito para mantener su consumo. Para evitar el endeudamiento, querámoslo o no, debemos disminuir nuestro consumo en comparación a otros años. Esto, debido a que los precios están en un nivel muy alto y no es un buen momento para comprar, más aún, considerando que viene una recesión, que será la mayor en las últimas décadas y para la cual debemos comenzar a reducir nuestro consumo y acumular ahorro lo antes posible.

Para logra esto, prefiera las actividades familiares en casa, en vez de realizar un viaje a otra ciudad, ya que esto suma un gasto adicional. Además, lleve una lista de todo lo necesario para compartir en grupo al momento de ir a comprar al mercado, para evitar tentaciones de último minuto y compras innecesarias. En productos como las verduras, busque alternativas más económicas, como por ejemplo las ferias libres y si sale a fondas u otras actividades similares, determine previamente un presupuesto a gastar y trate de ajustarse a él.

Denis Muñoz, académico UNAB, Magister en Economía Aplicada