Por: Equipo El Dínamo 13 de septiembre 2022 · 15:28 hs

La vacuna Jynneos para la viruela del mono es de virus atenuado, donde se ha modificado al virus vaccinia para que pueda proteger contra la viruela clásica y también la viruela símica. El virus vaccinia es con el que se formularon las vacunas contra la viruela y que permitieron su erradicación a nivel mundial en los 70.

La vacuna se pone a través de una pequeña lesión en la piel donde se inocula el virus atenuado, este será detectado por el sistema inmune y podrá generar memoria inmunológica, lo que se traduce en que el sistema inmune reconozca al virus y lo elimine, en caso de una infección. Se requieren dos dosis con 28 días de diferencia para tener inmunidad total.

La vacuna que llega a Chile puede ser utilizada como profilaxis post exposición, esto quiere decir que eventualmente se podría usar en los contactos estrechos de una persona diagnosticada aun cuando ya estén infectados, pero no si ya presentan manifestaciones de los síntomas.

La profilaxis post exposición se puede hacer porque en este caso el período de incubación es de varios días desde la infección. Recordemos que las vacunas tienen dos propósitos: detener la infección y, por lo tanto, la circulación de un virus y/o evitar el desarrollo de la enfermedad.

Esta no es una vacuna experimental, es una vacuna que está aprobada, al menos por la CDC, desde 2019 y que se ha producido para tener una línea de defensa contra un posible resurgimiento de la viruela y la posible emergencia de la viruela símica. Y no, no existen riesgos importantes asociados.

Esto es importante porque a fines de los 70’ se dejó de vacunar contra la viruela en muchos países al declararse su erradicación, incluido Chile, por lo que todas las personas nacidas posteriormente no están protegidas contra la viruela.

Gloria Arriagada

Investigadora Instituto de Ciencias Biomédicas UNAB