Compartir











Por: Equipo El Dínamo 03 de junio 2022 · 11:45 hs

Señor director,

Debido a la publicación de la equivalencia de las notas para la PAES reflotó el término de “inflación en las notas”, que muestra el aumento artificial de las calificaciones de los alumnos de enseñanza media para facilitar el acceso a la educación superior.

Ahora bien, ¿esconderá esta inflación, otros fenómenos? El cierre de escuelas por la pandemia significó de las mayores catástrofes educacionales, donde claramente hubo una pérdida de aprendizajes sustancial. Así, es de esperarse que las notas de los estudiantes hubiesen caído por lo menos una décima esos años. Sin embargo, según datos Mineduc, el promedio de notas de los alumnos aumentó. Para los municipales, entre 2018 y 2021, el promedio pasó de 5,8 a 6 y para las otras dependencias ocurre algo similar.

Es clave y de suma urgencia que los apoderados y los alumnos no se conformen con este aumento de notas artificial, ya que puede estar escondiendo una gran pérdida de aprendizajes y desarrollo de habilidades. Las comunidades deben recordar que no tuvimos clases presenciales por dos años, y que los efectos de largo plazo pueden ser inmensos para los estudiantes y para la igualdad de oportunidades. Pongámonos serios con la recuperación de aprendizajes, porque, aunque algunos no se dan cuenta, no todo lo que parece, es.



Francisca Espinoza,

economista