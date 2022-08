Repudiables actos

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 29 de agosto 2022 · 16:15 hs

Señor Director:

No existen dobles interpretaciones posibles: los inescrupulosos y violentos actos que tuvieron lugar en Valparaíso y Santiago durante el fin de semana no solo deben ser repudiados abierta y transversalmente, sino que debe quedar establecido el más férreo rechazo a una acción que evidentemente no previó el debido resguardo al derecho que tienen NNA a espacios seguros, que no vulneren su condición de sujetos plenos de derechos.

Es importante enfatizar que los espacios públicos son fundamentales para asegurar la prosperidad infantil, pues tienen una enorme potencialidad en el diseño de espacios inclusivos para niños, incidiendo fuertemente en su desarrollo como personas.

En consecuencia, no solo basta con condenar lo sucedido, sino que es primordial generar consciencia de que debemos velar por espacios seguros para NNA, lo que significa salvaguardar sus derechos a todo evento, indistintamente del lugar donde se encuentren, pues al ser sujetos de derechos el espacio público también les compete con toda propiedad.

Harry Grayde K.

Director ejecutivo World Vision Chile