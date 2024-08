CMPC es reconocida como una de las mejores empresas latinoamericanas según ranking de Institutional Investor Research

28 de Agosto de 2024

La compañía recibió la mayor cantidad de reconocimientos entre sus pares chilenos y estuvo entre las 20 más galardonadas de la región.

Tras la votación de 1.140 inversionistas y analistas de más de 500 firmas que participaron en el ranking Latin America Executive Team de Institutional Investor, CMPC se posicionó como “#1 Most Honored Company in the Chile Rankings” y entre las 20 compañías más distinguidas a nivel continental. Asimismo, se ubicó en el segundo lugar para la evaluación del sector forestal y papelero de la región.

Entre los reconocimientos obtenidos por CMPC, destacan a nivel nacional ser la compañía con el mejor Investor Day, tanto para los analistas que publican informes de la empresa, como para los inversionistas. Asimismo, la empresa forestal también lideró el ranking de los mejores programas ESG, en los cuales se valoró la cantidad de los reportes integrados, la difusión de las metas socioambientales y de gobernanza, y la emisión de bonos verdes por parte de la compañía.

“Obtener estos reconocimientos nos demuestra que el trabajo que estamos realizando está siendo valorado desde diversos sectores del mercado financiero, aún en un contexto cada vez más desafiante y competitivo. Del mismo modo, los resultados nos demuestran que como CMPC debemos seguir el camino de una productividad resiliente, sostenible y que ponga en el centro las necesidades de nuestros clientes y su entorno”, sostuvo Claudia Cavada, gerente de Relación con Inversionistas de CMPC.

A nivel corporativo, el gerente general de la empresa, Francisco Ruiz-Tagle también fue reconocido como el segundo mejor CEO en Chile, al igual que el gerente de finanzas de CMPC, Fernando Hasenberg, quién obtuvo el segundo lugar como mejor CFO.

En cuanto a las métricas de relación con inversionistas, la gerente del área de CMPC, Claudia Cavada, también se llevó el segundo lugar como la mejor profesional del rubro. Misma posición que obtuvo tanto el departamento de CMPC dedicada a las tratativas con los inversionistas, como los programas que la compañía tiene para ello.

Con estos resultados, CMPC lidera el Top 50 de compañías más votadas (Most Honored Companies), de un total de 59 compañías nacionales que participaron en la medición.