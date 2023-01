Los combos de Johnny Herrera y otros cinco escándalos protagonizados por futbolistas

23 de Enero de 2023

La pelea del ex arquero de la U en un pub de Vitacura se suma así a la larga lista de escándalos protagonizados por futbolistas.

Este lunes se conocieron las imágenes de la agresión que cometió Johnny Herrera contra un individuo en un bar de Vitacura, donde lanza una serie de golpes de puño contra su víctima.

La pelea salió a la luz en el programa Que Te Lo Digo, conducido por el periodista Sergio Rojas, junto a Paula Escobar y Luis Sandoval.

“Traté de tomar contacto con él (con Johnny Herrera) durante la tarde. También traté de tomar contacto con gente de la discoteca, específicamente con el jefe de seguridad de este lugar, el Bar Candelaria. El jefe de seguridad declinó entregar información”, señaló Rojas.

Sin embargo, este no es el último episodio de escándalos protagonizados por futbolistas nacionales.

El Ferrari de Vidal y una noche de juerga

La obtención de la Copa América de 2015 estuvo marcado por un hecho extrafutbolístico: el accidente de tránsito de Arturo Vidal, quien volcó su Ferrari de vuelta a Santiago, tras una tarde en el casino Monticello.

El King, quien se encontraba en el vehículo con Marité Matus, estaba bajo los efectos del alcohol cuando destrozó su Ferrari tras chocar a otro conductor, lo que le valió una noche detenido -amenazas a un carabinero de por medio- y si bien no fue separado del plantel por Jorge Sampaoli, el volante debió dar disculpas públicas en medio de las lágrimas.

Además, Vidal inmortalizó una frase que hasta el día de hoy es recordada por el público nacional: “Hoy tuve un accidente de tránsito. No fue culpa mía. Yo estoy bien, mi familia está bien, gracias por todo”.

Las “luces rojas” de la Selección sub 20

La Selección Chilena sub 20 en 2001 se aprestaba a debutar en el Mundial de la categoría en Argentina, por lo que no encontraron nada mejor que despedirse del país a un prostíbulo, episodio conocido como “Las luces rojas”.

En dicha oportunidad, ocho jugadores nacionales –Jaime Valdés, Rodrigo Millar, Hugo Droguett, Joel Soto, Mario Salgado, Sebastián Pardo, Daniel Campos y Roberto Órdenes– terminaron detenidos por Carabineros en el lugar, el cual debía estar clausurado.

Esto generó la insólita declaración de Pajarito Valdés: “Vimos unas luces rojas y a una señora, y creíamos que pasaba algo malo. Por eso entramos, pasaron 15 minutos y llegaron carabineros”.

Años después, el ex volante de Colo-Colo entregó más detalles de lo sucedido, señalando que “fuimos a un local en el centro que estaba clausurado, teníamos 18 o 19 años. Faltaban dos o tres días para irnos a Argentina. Queríamos despedirnos, pasarlo bien”.

“Metimos mucha bulla y llegaron los amigos que no quiere nadie (Carabineros). Vieron que éramos de la Sub 20 y en vez de dejarnos ir como a cualquier persona nos dejaron detenidos toda la noche”, agregó.

El Rey León y el galán Pinilla

En 2007 salió a la luz uno de los episodios más emblemáticos de la farándula nacional, la infidelidad doble de Mauricio Pinilla y María José López.

Y es que en dicha oportunidad, ambos se encontraron en el departamento del otrora delantero de Universidad de Chile y cuando la modelo dejaba el lugar, fue sorprendida por un grupo de periodistas.

Daniela Aránguiz, amiga de Coté López, salió en su rescate y aseguró que ambas estuvieron juntas viendo películas. “Con la Coté sólo vimos El Rey León”, detalló.

Tras esto, Pinilla realizó una mediática conferencia de prensa, donde no aceptó preguntas y se remitió a dar una declaración, reconociendo que pasaron la noche juntos.

“Era yo quien estuvo con ella esa noche, pero es a la señora López a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes a su marido y no a mí, porque en ese minuto yo era una persona soltera”, sostuvo el atacante, quien no quiso entregar mayores detalles, ya que “un caballero no tiene memoria”.

La tarde de furia de Candonga Carreño en Osorno

El 27 de septiembre de 1998, la cancha del Parque Schott Rubén Marcos de Osorno se convirtió en un ring de boxeo, donde Juan Candonga Carreño se trenzó a golpes con la mitad del equipo local, sin recibir un solo rasguño.

Todo se originó luego que Carreño fuera expulsado por Carlos Chandía por golpear a un rival en una barrera, tras lo cual el atacante de Huachipato se dirigía hacia camarines con la cabeza gacha tras la tarjeta roja.

Sin embargo, no contaba que fuera encarado por Hernán Caputto, arquero de Osorno, quien no alcanzó a decirle mucho al atacante ya que terminó en el piso, todo gracias a un certero gancho de Candonga.

Esto generó una batalla campal, donde Carreño se enfrentó con gran parte del equipo osornino, repartiendo golpes a destajo y sin ser tocado por sus rivales. Solo la acción de Carabineros puso fin a la pelea, donde Candonga terminó de consolidar su chapa de “duro”.

El Puerto Ordazo

Uno de los escándalos más reconocidos de la historia de la Selección Chilena ocurrió en plena Copa América de 2007 en Venezuela, el llamado Puerto Ordazo.

Todo se originó luego que se concretara la clasificación de la Roja de Nelson Acosta a la fase siguiente, tras pasar como mejor tercero en la etapa de grupos. Si bien no había mucho que celebrar, los jugadores dijeron otra cosa.

Los protagonistas de este hecho fueron Jorge Valdivia, Rodrigo Tello, Reinaldo Navia, Pablo Contreras y Jorge Vargas, además de Alvaro Ormeño, que también fue sancionado, a pesar de asegurar que no se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Jorge Valdivia recordó lo sucedido, declarando que “siempre he hecho típicas bromas juveniles que, a mi modo de ver, no hacen tanto daño. Le tiré jamón a un compañero, le puse mermelada en el cachete a otro, pero eso no detonó en lo que posteriormente se transformó”.

“Se nos acusó de querer agredir sexualmente a una persona, a una mujer que estaba trabajando en el desayuno. Lo que detonó todo, fue que uno de los compañeros, que no fui yo, le dijo: ‘¿Te han hecho el amor a las 7 de la mañana?’ Posterior a ese comentario, que no diré quien lo hizo, pero él sabe perfectamente, vino todo lo que vino después”, detalló el Mago.

Días después, Chile cayó goleado 6-1 ante Brasil, mientras que los jugadores involucrados en el escándalo fueron sancionados con 20 partidos, pena que fue rebajada a la mitad tras disculparse, menos para Ormeño, quien siempre dejó en claro que no hizo nada, por lo que no debía pedir perdón.

Este hecho terminó sentenciando la llegada de Reinaldo Navia a Colo-Colo, ya que el delantero estaba en conversaciones para arribar a Macul, las que se dieron por terminadas tras el Puerto Ordazo.