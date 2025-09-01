Alexis Sánchez se alista para firmar con el Sevilla: conoce los detalles de su incorporación

Más de una década tuvo que pasar para que Alexis Sánchez (36) regrese al fútbol español, esta vez de la mano del Sevilla. El nacional ya arribó a España y está ad portas de cerrar su fichaje con el equipo andaluz, a la espera de realizarse los chequeos médicos correspondientes, lo que lo convertiría en la sexta incorporación del conjunto nervionense.

Alexis llega al rey de la Europa League para unirse al proyecto liderado por Matías Almeyda, quien en en enero de 2022 estuvo muy cerca de asumir como entrenador de La Roja y que conoce al delantero cuando coincidieron en el plantel de River Plate durante el 2007. Gabriel Suazo también espera al Niño Maravilla, quien pudo debutar en LaLiga con una victoria el fin de semana.

El ex jugador del FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, entre otros clubes, buscaba una salida del Udinese, donde la temporada pasada, por una lesión en un gemelo y un enfrentamiento con el técnico del equipo italiano, apenas pudo disputar 14 partidos oficiales con menos de 500 minutos en cancha.

Más allá de que ambas parten desean cerrar el trato, hay una situación que podría generar problemas. Según el medio Estadio Deportivo, la llegada de Alexis llegó “precedida de un acuerdo con el Udinese Calcio para rescindir los últimos nueve meses de contrato con el club italiano”, para firmar por un año con el Sevilla y con la opción de prorrogar su estancia por un segundo curso.

En el fútbol español, bajo el FC Barcelona, Alexis Sánchez registra 46 goles y 38 asistencias en 141 duelos oficiales. Ahora tendrá una nueva etapa más, donde el nacional podrá seguir acrecentando su leyenda en el balompié nacional e internacional, manteniéndose al menos un año más en Europa, como buscaba desde que iniciaron los rumores de su salida de Italia.