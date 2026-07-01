La emotiva despedida de Beccacece en Ecuador y la extensa lista de entrenadores caídos por el Mundial 2026

Beccacece anunció su salida de Ecuador y dio detalles sobre su última charla al plantel tras caer ante México. Con esto, el argentino se suma a la lista de técnicos que han dejado su cargo tras el Mundial.

FIFA.

Ecuador fue superado en todas las líneas y dijo adiós al Mundial 2026 tras perder 2-0 con México en los dieciseisavos, y junto con ello, se quedó sin entrenador.

El técnico Sebastián Beccacece anunció su salida tras el encuentro y agradeció a sus pupilos. “Agradecido a lo que ha sido toda esta aventura, agradecido a los futbolistas, al país. No tengo reproches, sí agradecimiento”, comenzó diciendo.

“El fútbol es así, los resultados son los que mandan, Hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa, pero con mucha paz interior, hemos dado todo”, añadió, confirmando que dirigió su último partido en Ecuador.

Respecto a su ciclo, Beccacece afirmó que “dejamos un camino de dos años y medio trabajando sin parar, entregándonos al máximo, con mucha honestidad y mucha transparencia, con muchos debutantes en el Mundial, en la selección, con grandes resultados en la Clasificatoria. Creo que en el Mundial hicimos una fase de grupos increíble. El primer tiempo (con México) no estuvo a la altura de lo que ha sido el proceso. La vida también tiene eso”.

La emotiva despedida de Beccacece con el plantel de Ecuador

Con la eliminación consumada, el plantel se reunió por casi dos horas con el cuerpo técnico, donde Sebastián Beccacece se despidió de los jugadores. “La cantidad de lágrimas que se han derramado en el camarín no alcanza para demostrar lo que sentimos todos nosotros”, expuso el portero Gonzalo Valle.

A lo que agregó: “En el camarín quedamos todos golpeados. Hablaron los referentes, los capitanes, el cuerpo técnico y el presidente de la federación, el sentir es el mismo, la tristeza de saber que muchas personas en nuestro país tenían las esperanzas con nosotros y de alguna u otra forma no cumplimos. Pudimos haber dado más”.

Por su parte, el delantero Jordy Caicedo detalló: “Luego del partido nos reunimos todos en el camerín para para agradecerle a al cuerpo técnico, agradecerle a Hernán (Galíndez), a Enner (Valencia), que habían sido excelentes personas que nos han sabido guiar como grupos y eso, la verdad que fue un momento muy emotivo que nos llevaremos todos en el corazón”.

El DT también abordó lo que ocurrió en el camarín y expuso: “Ha sido muy conmovedor, muy lindo. Escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse, llevarnos el respeto de ellos, la admiración, el cariño. Es realmente… Alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no regalarle una alegría al pueblo ecuatoriano”.

Los siete entrenadores caídos por el Mundial 2026

Con Beccacece fuera de Ecuador, son siete los entrenadores que dejaron sus cargos tras el Mundial 2026. Horas antes Ronald Koeman renunció a la banca de Países Bajos tras ser eliminado por penales ante Marruecos, Mientras que Marcelo Bielsa realizó una conferencia de prensa para anunciar su salida de Uruguay.

Los técnicos de Corea del Sur y Escocia, Hong Myung-Bo y Steve Clarke, respectivamente, presentaron sus renuncias tras no poder acceder a dieciseisavos de final. Lo mismo hizo Miroslav Koubek en República Checa.

El caso que más llamó la atención fue el de Sabri Lamouchi en Túnez. Lo despidieron en pleno Mundial, luego de ser goleados por Suecia. En su lugar asumió Hervé Renard, quien mucho no pudo hacer y el cuadro africano se fue del certamen sin puntos.