Solo falta que llegue: ANFP autoriza a Vozinha a usar su apodo y es inscrito como marca para productos alimenticios

Mientras el Consejo de Presidentes autorizó al arquero a usar su popular nombre, no hay rastros de su eventual llegada a Chile.

La teleserie por la llegada de Vozinha a Chile sumó un nuevo capítulo, luego que el Consejo de Presidentes de la ANFP autorizara de manera unánime al arquero de Cabo Verde a usar su nombre en la camiseta de Colo Colo.

En la sesión convocada de manera extraordinaria este viernes para ver el caso del ¿refuerzo? de Colo Colo, los presidentes de los clubes de Primera A autorizaron a una modificación del reglamento para permitir que el futbolista africano use el apodo que lo hizo mundialmente conocido.

A esto se suma la decisión del empresario Tomás Betteley Barros de inscribir “Vozinha” como marca para una serie de productos alimenticios, como barras de cereal y suplementos nutricionales ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi).

Según consignó La Tercera, el empresario detrás de las sociedades Impactmedia Tecnologia Limitada (empresa de letreros y artículos de publicidad) y Ciudad Urbana Limitada (vestuario y decoración), inscribió el pasado 28 de julio la marca “Vozinha” bajo la Clase 5 del Clasificador Internacional de Niza, vinculado a suplementos alimenticios, barritas nutricionales, preparaciones dietéticas y suplementos probióticos.

Desde Colo Colo informaron que el próximo lunes es la fecha límite para que el arquero de Cabo Verde llegue al país para realizarse los exámenes físicos de rigor y firmar su contrato por 18 meses, por los cuales recibirá un salario mensual de USD 50 mil, muy por encima de los USD 9 mil que cobraba en la Segunda División de Portugal.