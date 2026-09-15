Max vs 100, la carrera de karting que correrá Verstappen y tendrá a un chileno como protagonista

Verstappen intentará superar a 100 rivales, en un desafío que se podrá ver en vivo en nuestro país. Revisa todos los detalles.

Max Verstappen protagonizará una particular competencia esta semana. El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 y actual piloto de Red Bull Racing encabezará el “Max vs 100”, una carrera de exhibición de karting que se realizará en el autódromo británico de Silverstone.

Esta competencia se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre a las 14:00 horas (de Chile) y se podrá ver en vivo a través de la plataforma de Disney+.

El formato consiste en que Max Verstappen iniciará último, por detrás de 100 pilotos, con el objetivo de adelantar a todos en un circuito que tendrá 30 vueltas. Cada competidos que sea adelantado por el neerlandés quedará automáticamente eliminado, situación por la cual el número de participantes se irá reduciendo a medida que vaya avanzando la prueba.

Respecto a las condiciones del desafío, todos los participantes correrán con un kart idéntico y las posiciones de salida se determinarán a través de una vuelta rápida. Entre los 100 competidores que medirán fuerzas con Verstappen, se encuentran creadores de contenido, atletas de Red Bull, jugadores de Red Bull y aficionados de todo el mundo.

“Va a ser bastante caótico; intentar competir contra 100 personas será muy difícil”, expresó el campeón de Fórmula 1, añadiendo que “no he conducido mucho karting en los últimos años, naturalmente, debido a la F1 y a mis carreras de GT. Siempre es divertido volver y pasarlo bien”.

El chileno que competirá con Verstappen en el desafío Max vs 100

Siempre hay un chileno y este desafío no será la excepción. El creador de contenido automotriz, Pablo Jiménez, conocido en redes sociales como Pableke, será uno de los participantes que enfrentará al referente de la F1.

“Es posible ganar. Él va a partir último y tiene que sortear 100 karts uno a uno”, afirmó, asegurando que la diversidad de competidores podría convertirse en un problema para el piloto profesional.

“Van a haber muchos pilotos inexpertos y ellos son más impredecibles a la hora de tomar decisiones, entonces esa es la complicación que va a tener Verstappen”, expuso.

Hace unas semanas, Pableke adelantó que pediría consejos de pilotos profesionales cercanos para prepararse de la mejor forma para el desafío.

“Tengo muchos pilotos profesionales amigos y les voy a pedir su ayuda y tips para que me enseñen cómo controlarme en la pista y dar mi mejor rendimiento”, aseveró.