Alfredo Stöhwing fue elegido como nuevo presidente de Blanco y Negro

El nuevo presidente permanecerá en el cargo por tres años. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 26 de Abril 2022 · 18:04 hs

El directorio de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, eligió durante este martes al ingeniero comercial Alfredo Stöhwing como nuevo presidente, poniendo cierre al proceso de cambios iniciado al interior de la sociedad anónima tras su junta de accionistas.

Stöhwing, que forma parte del directorio representando al bloque de Leonidas Vial, ocupará el cargo por tres años. Será acompañado por Ángel Maulén, quien también ocupa un asiento en representación del empresario.

El nombre del ingeniero surgió luego que el ex presidente e integrante del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, anunciara que ni él ni su vicepresidente, Edison Marchant, tenían los apoyos necesarios dentro de la concesionaria para continuar con sus cargos.

“Tengo el deber de comentarles que junto a Edison Marchant no vamos a continuar en nuestros roles. No hemos tenido tenido el apoyo para seguir trabajando junto a Edison para el cargo de vicepresidente”, señaló el periodista ante los medios.

El otro bloque fuerte al interior de la administración de los albos, que es liderado por el empresario puertomontino Aníbal Mosa, también realizó cambios y sorprendió al anunciar la integración al directorio del militante UDI y ex subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

Durante el lunes el también ex presidente de los albos había asegurado que no tenía la intención de volver a la testera de la concesionaria, señalando que el Club Social y Deportivo Colo Colo tenía la opción de seguir al mando del equipo.

“Yo no tengo ninguna intención y no ando buscando ningún puesto. Yo estoy bien así, apoyando desde una segunda línea, en todo lo que significa el tema de Colo Colo, pero no estoy detrás de ningún cargo. Yo busco que nos vaya bien, que le ganemos a River y Colo Colo sea el mejor equipo del país”, señaló Mosa a radio ADN.

El nuevo directorio

Con todos los cambios, la administración de Colo Colo quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Alfredo Stöhwing (Bloque Vial)

Vicepresidente: Ángel Maulén (Bloque Vial)

Directores: