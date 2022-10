Arquero de Curicó Unido denunció amenazas y extorsión de parte de hinchas de Colo Colo

El arquero Fabián Cerda describió las amenazas que recibió antes y después del partido ante Colo Colo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 12 de octubre 2022 · 11:18 hs

Fabián Cerda, arquero de Curicó Unido, afirmó que hinchas de Colo Colo le enviaron graves amenazas antes y después del partido que disputaron ambos equipos el pasado fin de semana en el Estadio Monumental.

El golero fue una de las figuras claves del partido que terminó 1-1 y que obligó al cuadro albo a postergar la definición por el título del Campeonato Nacional para la próxima fecha.

En una entrevista a Radio ADN, el golero describió algunos de los mensajes que recibió tanto en la previa como después del encuentro.

“Me pasó una anécdota antes del partido, ya que me llegó un mensaje amenazándome, donde me decían que iban a subir fotos de mujeres que estuvieron conmigo y que se las iban a mandar a mi pareja”, señaló.

Cerda agregó que “me dio risa porque no tengo pareja y estoy soltero y era solamente para sacarme del partido. Después le dejé el visto, no le respondí y me dice tranquilo, si era una broma, que gane el mejor el fin de semana”.

"Imagínate lo que ese mensaje podría provocar si yo tuviese pareja, ya que esa imagen la subieron a un postal y el tonto que manda ese mensaje que está detrás de esa cuenta, no sabe lo que puede provocar", añadió.

El arquero del cuadro curicano reveló que recibió otros textos con insultos y amenazas directas. “Tengo muchos mensajes de amenazas de parte de hinchas de Colo Colo, donde me han faltado el respeto y me dicen que si me pillan me van a matar. No sé si la PDI pueda hacer algo”, señaló.

Las acusaciones del arquero de Curicó Unido se sumaron a un incidente sufrido por el mismo equipo, cuando un grupo de delincuentes los abordó en el bus donde el plantel se transportaba hacia la Región del Maule. Uno de los barristas agredió directamente al jugador Bayron Oyarzo.