Arturo Vidal abre las esperanzas de un posible regreso a Colo Colo

El futbolista chileno Arturo Vidal jugó en Colo Colo hasta 2007. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 30 de agosto 2022 · 16:14 hs

El futbolista chileno Arturo Vidal, que actualmente juega en el Flamengo de la Serie A de Brasil, volvió a ilusionar a los hinchas de Colo Colo con un posible retorno al club que lo formó, y desde donde logró dar el salto a Europa.

El jugador de 35 años fue entrevistado por el sitio de la Copa Libertadores en la previa del encuentro de su actual equipo ante Vélez Sarsfield por la semifinal del torneo continental. Allí habló sobre su vínculo con el Cacique, equipo que dejó en 2007 para partir al Bayer Leverkusen de Alemania.

Consultado por un eventual regreso a Macul, el seleccionado nacional señaló que sí le gustaría, “pero no sé cuándo. Estoy muy feliz acá en Flamengo, espero seguir mucho tiempo acá, disfrutando, ganando títulos. Después claramente me gustaría volver a Colo Colo”.

“Colo Colo significa mucho. Es el que me abrió las puertas, que me enseñó todo lo que soy profesionalmente, empecé muy joven a los 12 años y salí a los 19 hecho, con la mentalidad de que en Colo Colo para estar ahí, ser profesional, tienes que ser fuerte de mente y ser un ganador, o si no, no puedes ser futbolista”, añadió.

El contrato que firmó el “King” con el Mengao se extiende hasta 2023, con la opción de prórroga por un año. Después de eso el mediocampista quedaría libre para ir a cualquier institución, incluyendo al elenco albo.

¿En cuántos equipos ha jugado Arturo Vidal?

Arturo Vidal ha jugado en siete equipos durante su carrera profesional. Debutó en 2005 con Colo Colo, elenco que lo formó y que lo vendió al Bayer Leverkusen de Alemania en 2007.

En 2011 el volante dio el salto a Italia y fichó por Juventus, escuadra donde permaneció hasta 2015, cuando se sumó al multicampeón Bayern Munich alemán.

En 2018 el chileno dio otro paso gigante en su carrera como futbolista al incorporarse al FC Barcelona, club que venía de una gran década de triunfos, pero que comenzaba a bajar su nivel. El “Rey Arturo” tuvo pocas oportunidades y debió buscar otros horizontes, llegando a Inter de Milán en 2020.

A mediados de este año, el mediocampista sorprendió al anunciar su regreso a Sudamérica al fichar por el Flamengo, equipo que conoció gracias al brasileño Renato Augusto, quien fue compañero suyo en Leverkusen en 2007.