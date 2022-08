Arturo Vidal explicó por qué los hinchas del Real Madrid lo odian

El futbolista chileno Arturo Vidal enfrentó al Real Madrid cuando jugaba por el FC Barcelona. AGENCIA UNO/ARCHIVO

05 de agosto 2022

El futbolista chileno Arturo Vidal, que actualmente juega en el Flamengo de la Serie A de Brasil, recordó su paso como jugador del FC Barcelona y explicó de dónde se originó el odio de los hinchas del Real Madrid hacia él.

El jugador de 35 años, que volvió a Sudamérica tras casi 15 años de permanencia en el fútbol europeo, habló sobre sus orígenes como deportista su primera época como integrante de Colo Colo.

“Como todo futbolista al principio, muy complicado, difícil porque había otros jugadores, pero con trabajo, esfuerzo y sacrificio se me dieron las cosas para saltar a Europa muy joven. Pasé por una generación sub 20 con la que salimos terceros del mundo y de ahí en adelante a trabajar nomás”, señaló el seleccionado chileno en una entrevista al canal Fla TV.

El nacido en San Joaquín analizó su carrera en el fútbol y señaló que “he estado en los mejores equipos del mundo, en grupos lindos y con los mejores jugadores del mundo. Me ha tocado la suerte y me he preparado para estar en medio de ellos”.

Arturo Vidal y el “odio” de los hinchas de Real Madrid

El “King” también habló sobre su llegada al FC Barcelona en 2018, en donde compartió con el argentino Lionel Messi, con quien aún mantiene contacto.

Arturo Vidal explicó además el enfrentamiento constante que ha tenido con el Real Madrid y sus hinchas, el que creció a partir de un clásico por la Liga Española jugado en 2018, donde se dio el lujo de marcar un gol a los "merengues", en un partido que terminó 5-1 a favor de los catalanes.

“Yo no lo olvidaré. Por eso me tienen tanta mala los del Real Madrid. Es uno de mis goles favoritos”, señaló el mediocampista nacional.

¿En cuántos equipos ha jugado Arturo Vidal?

Arturo Vidal ha jugado en siete equipos durante su carrera profesional. Debutó en 2005 con Colo Colo, elenco que lo formó y que lo vendió al Bayer Leverkusen de Alemania en 2007.

En 2011 el volante dio el salto a Italia y fichó por Juventus, escuadra donde permaneció hasta 2015, cuando se sumó al multicampeón Bayern Munich alemán.

En 2018 el chileno dio otro paso gigante en su carrera como futbolista al incorporarse al FC Barcelona, club que venía de una gran década de triunfos, pero que comenzaba a bajar su nivel. El “Rey Arturo” tuvo pocas oportunidades y debió buscar otros horizontes, llegando a Inter de Milán en 2020.

A mediados de 2022, y ante la poca continuidad en el equipo de Milán, el nacional tuvo que volver a jugar en Sudamérica y construyó un contrato con Flamengo , plantel con el que disputa el Brasileirao y la Copa Libertadores.