Barristas de la U dejaron rayados con amenazas de muerte a Cecilia Pérez

Por: Sebastían Dote 22 de Abril 2022 · 10:35 hs

Un grupo de barristas de Universidad de Chile dejaron una serie de rayados en el ingreso del Centro Deportivo Azul (CDA) de La Cisterna, algunos de ellos con amenazas contra la ex ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien se integrará al directorio de Azul Azul.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves, momentos después que a través de la prensa trascendiera el arribo de la militante de RN al grupo que administra los destinos del cuadro azul.

Según algunas imágenes publicadas en redes sociales, los mensajes en contra de la ex secretaria de Estado de los dos gobiernos del ex presidente Sebastián Piñera incluyeron la siguiente amenaza de muerte: “Cecilia Pérez, si llegas a la U te vamos a matar”.

Cambios en Azul Azul

Cecilia Pérez llegaría a la U durante la junta de accionistas que se realizará este viernes. Según lo publicado por La Tercera, la ex ministra se sentaría en la mesa junto con Carlos Larraín (dueño de Sartor) en reemplazo de Miguel León y Tomás Guiloff.

Otros directivos que ingresarán a la administración de la concesionara serían el ex abogado de Azul Azul durante el mandato de Carlos Heller, José Joaquín Laso, y Juan Pablo Pávez.

Junto a ellos, la mesa directiva quedaría conformada por Tamara Agnic, Miguel Luis Berr y Roberto Nahum. Por parte de la casa de estudios, seguirán en representación Carolina Coppo y Andrés Weintraub. Cristián Aubert, quien hace algunos meses ejerció la presidencia, dejaría su puesto.

Pérez es una reconocida hincha del cuadro universitario. “Soy bien fanática. He estado dos veces y es una experiencia increíble. Me acuerdo que en una ocasión estuve cerca del bombo, pero no lo pude tocar. Mi sueño es que me presten el bombo y yo lo toque con Los de Abajo lleno de gente”, señaló la entonces intendenta de la Región Metropolitana al diario La Cuarta.