Beccacece y Gareca descartaron la opción de llegar al banco de Chile

Por su parte, Ricardo Gareca expresó que está enfocado en el repechaje del Mundial de Qatar. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 07 de Abril 2022 · 18:21 hs

Los entrenadores argentinos Sebastián Beccacece y Ricardo Gareca descartaron de plano la posibilidad de negociar con la ANFP su llegada al banco de la selección chilena de cara al camino hacia el Mundial ‘Estados Unidos, Canadá y México 2026’.

Consultado por la posibilidad de llegar al ‘Equipo de Todos’, conociendo de cerca el fútbol nacional al ser DT de la ‘U’ y ayudante de Jorge Sampaoli en la ‘Roja’, Beccacece declaró que"para ser honesto nos habíamos ilusionado mucho antes que asumiera Lasarte, éramos candidatos serios".

"Ahí estaba ilusionado porque además sentía que podía acompañar esta etapa, conozco muy bien a los chicos. Los tengo un respeto, afecto, admiración muy grande, conozco la idiosincrasia del lugar, viví ocho años, soy agradecido de Chile y Perú que nos dio la posibilidad de desarrollarnos en el profesionalismo", agregó.

Además, el técnico de 41 años señaló que "en ese momento esperamos hasta el último para tomar un club y apareció lo de Defensa (y Justicia). Creo que esa generación que tanto le dio al fútbol chileno, esa conexión de manera natural, más la Copa América y el tiempo que había para trabajar, era un lindo momento".

Ahora, el ex escudero de Sampaoli dijo que "hoy no siento que sea el momento para nosotros. Somos de mucho vínculo con el futbolista, verlo jugar a Vidal, Gary, Aránguiz, Alexis, Claudio Bravo, lo que dejaron de jugar como Bose, Pinilla… Fue algo maravilloso que nos generó un vínculo y cariño muy grande. Fueron años muy lindos".

En cuanto a Gareca, el hoy seleccionador de Perú indicó que "no voy opinar de eso, porque uno empieza a confirmar cuando tiene un contacto oficial y son todos rumores. Nosotros no nos permitiríamos como comando técnico tener un contacto oficial por el momento en el que estamos".

"Me haría perder el compromiso que yo tengo con la selección y con un país. No existe ninguna posibilidad de que yo pudiera hablar con alguien, ni con equipo ni con selección, estamos enfocados en el repechaje", añadió.

Para terminar, el estratega de 64 años señaló que "no lo hablaría en estos momentos. El contrato nuestro ya había vencido en el término del 2021 pero tras la pandemia esto se prorrogó. Ahora con el repechaje, esto se extiende hasta ese partido. No me proyectaría a algo más. No porque esté conforme, pero en estos momentos solo nos enfocamos en ganar el repechaje y clasificar al Mundial".