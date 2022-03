Ben Brereton no viajará a Brasil para jugar con la selección chilena

El jugador nacional se quedará en Santiago pensando en el duelo ante Uruguay. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 23 de Marzo 2022 · 14:11 hs

La selección chilena informó este miércoles que el delantero de origen inglés Ben Brereton no viajará a Brasil para jugar el encuentro ante el “scratch” por la penúltima fecha de las clasificatorias al Mundial de Qatar.

Desde la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile confirmaron que el ariete de Blackburn Rovers no será parte del encuentro que se disputará este jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El británico había llegado en pleno proceso de recuperación de una lesión en el tobillo, que lo tenía sin jugar desde el 14 de febrero. Durante esta jornada el entrenador Martín Lasarte lo probó, pero finalmente decidió reservarlo pensando en una posible inclusión en el partido clave ante Uruguay, que se disputará la próxima semana en Santiago.

La convocatoria de Brereton a la Roja fue duramente criticada por el entrenador de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, quien afirmó que “en un mundo ideal, se quedaría aquí (en Inglaterra) y se prepararía, se pondría al día y avanzaría para jugar contra Coventry”.

“Sinceramente, no estoy seguro de dónde estará cuando nos enfrentemos a Coventry después del receso internacional (…) Tenemos que lidiar con esto. Hay mucho en juego para Chile y nos hemos guiado por las reglas de la FIFA”, añadió el adiestrador.

Mowbray agregó que "Ben lo ha pasado fantástico con Chile, pero si no se siente del todo bien debería decírselo (a Lasarte) porque contra Brasil no van a querer jugar con medio jugador, van a querer 11 troyanos que luchen por su país, no alguien cojeando”.

Las otras bajas

Además de Brereton, la selección confirmó que otros tres jugadores se bajarán del avión a Río de Janeiro. La primera baja confirmada fue la del volante Erick Pulgar, quien dio positivo a COVID-19.

También se ratificó que el arquero Brayan Cortés y el defensa Guillermo Maripán tampoco serán parte del elenco que enfrentará al actual líder de las clasificatorias.