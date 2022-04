Bomba en el fútbol chileno: audio revela presiones a árbitro del partido Huachipato-Copiapó

Los registros se difundieron en radio ADN. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 06 de Abril 2022 · 15:36 hs

Una verdadera bomba fue la que explotó durante este miércoles en el fútbol chileno luego que se difundiera un audio en donde el árbitro Francisco Gilabert, juez que dirigió el polémico partido de Huachipato ante Deportes Copiapó por la liguilla de promoción, admitiera que fue presionado para cobrar un penal a favor de los acereros.

El registro, que fue publicado por radio ADN, el colegiado contó algunos detalles de la falta cobrada sobre el delantero Walter Mazzantti, la que fue clave para que el elenco de Talcahuano se quedara con la llave y asegurara su permanencia en Primera División.

“Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina”, señaló Gilabert en el audio.

El árbitro continuó con su relato: “Y me dicen Francisco, un momento, analiza la camiseta. Veo un jalón de camiseta pero dije me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina. Y me dicen Francisco, por favor, analiza la camiseta, y yo ¿qué?’y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una hueá que no era”.

Termino el partido y el VAR me dice: hueón, menos mal que cobraste el penal, menos mal que entendiste. Le digo sí, pero qué hueá pasó”. Y agregó que le dicen: “Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal".

“Fue un diálogo muy trucho. De seguro van a liberar los audios, ojalá que se vea porque se siente esa hueá. Porque al principio yo tenía listo el tiro de esquina, y me hacen detenerme, Francisco, ve la camiseta. Y ahí cagó todo”, señaló.

El apoyo de Castrilli

Gilabert también admitió que la situación lo complicó, debido a quedó expuesto frente a un cobro visiblemente erróneo.

“He pensado en tantas hueás, que me llevaron porque soy el más nuevo de los FIFA y creerán que ellos me eligieron. Después pensé que los cabros del VAR sabían lo que iba a pasar y lo tenían conversado. He pensado también que (Osvaldo) Talamilla o Castrilli tienen una hueá con la gente de Huachipato, eso creo que es lo más cercano, y ese partido era especial para ellos y no podía perder. He pensado en tantas hueás. Pero verme involucrado en esa mierda fue terrible penca, porque no tuve autonomía, fui obligado a cobrar algo y mira ahora la media cagada”, señaló.

El árbitro también comentó que el presidente de la Comisión de Arbitraje, Javier Castrilli, lo respaldó tras las duras críticas por su labor en el polémico encuentro.

"Me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que se sentía representado por mí en la cancha. Bla, bla, bla, puro verso. Le digo ‘ero el que paga aquí soy yo, y me dice no te preocupes Francisco, te vamos a bancar a muerte, esto es lo que necesitamos, gente comprometida con el proyecto", comentó.

La denuncia sobre las presuntas presiones en el encuentro entre Huachipato y Deportes Copiapó son parte de los reclamos que entregó el Sindicato de Árbitros, que inició una huelga para exigir la salida de Castrilli.