Boric por violencia en los estadios: "Los clubes deben terminar cualquier vínculo con barras bravas"

Por: Sebastían Dote 03 de Mayo 2022 · 14:45 hs

El presidente Gabriel Boric llamó a los clubes del fútbol chileno a terminar con cualquier tipo de vínculo con las barras bravas, para así enfrentar los graves hechos de violencia registrados durante los últimos días en los estadios del país.

El mandatario abordó el tema a propósito de los graves incidentes protagonizados por barristas de Colo Colo y Universidad Católica en sus recientes encuentros por Copa Libertadores. En el caso de los cruzados se informaron de agresiones y actos racistas en contra de los hinchas del Flamengo de Brasil que llegaron al Estadio San Carlos de Apoquindo.

En declaraciones a radio Cooperativa, el mandatario comentó que “justo ayer -lunes- conversaba con el senador Matías Walker, que tiene un proyecto de ley respecto al tema del fútbol, en donde por supuesto que vamos a innovar en esta materia”.

“Hoy no firmaría que los Carabineros son los que tienen que volver, porque los clubes tienen que hacerse cargo de los espectáculos privados y tienen que mejorar, sin lugar a dudas, o más bien terminar, cualquier tipo de vínculo con organizaciones como las barras bravas”, agregó.

El jefe de Estado adelantó además que “habrá una intervención en materia futbolística”, sin entregar mayores detalles sobre las medidas, las que deberían ser revisadas por la ministra del Deporte, Alexandra Benado.

Esta no es la primera vez que Boric -un reconocido seguidor del fútbol e hincha de Universidad Católica- opina sobre el tema. En enero pasado, cuando era presidente electo, entregó un mensaje repudiando los incidentes registrados durante la final de la Supercopa entre la UC y Colo Colo, que se disputó en el Estadio Ester Roa de Concepción.

“Que tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien”, señaló en un mensaje en su cuenta de Twitter.