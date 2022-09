Byron Castillo rompe el silencio a un día de audiencia clave por denuncia de la ANFP

Byron Castillo no se presentará ante la Cámara de Apelaciones de la FIFA. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 14 de septiembre 2022 · 12:27 hs

El lateral y seleccionado ecuatoriano Byron Castillo rompió su silencio a un día de la audiencia clave que realizará la Cámara de Apelaciones de la FIFA, que este jueves revisará la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en su contra debido a las dudas por su nacionalidad y fecha de nacimiento.

El futbolista, que actualmente pertenece al plantel del León de México, se desahogó luego de la presentación de la acusación chilena, que buscaría sancionar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) con la resta de puntos de las clasificatorias y la consecuente eliminación del Mundial de Qatar.

“Todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían y bueno yo decía wow qué pasa. Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas”, declaró Castillo a Telemundo.

El deportista afirmó que los cuestionamientos sobre su nacionalidad “vienen de años”, pero aseguró que todos sus problemas de registro los solucionó en Ecuador.

Byron Castillo no irá a la FIFA

Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, afirmó que el seleccionado ecuatoriano no se presentará ante la Cámara de Apelaciones de la FIFA, en Zúrich, ya que no tendría la obligación de hacerlo.

"No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos (…) la legislación Suiza, país donde está la sede de la FIFA, permite que Byron Castillo se pueda acoger al derecho de silencio", señaló el representante a radio La Redonda.

El proceso estará marcado por la filtración de un audio adjudicado a Castillo, en donde reconocería que nació en Colombia en 1995 y no en Ecuador en 1998, tal como fue inscrito por el seleccionado ecuatoriano.